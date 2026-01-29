Толока – это по-белорусски! Активисты БРСМ помогают коммунальным службам в уборке снега

Толока – это по-белорусски! Борьба со снежной стихией в столице обрела поистине народный масштаб. За лопаты взялись волонтеры, работники предприятий и организаций, школьники, педагоги и местные жители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Председатель Мингорисполкома поблагодарил всех за слаженную работу. Владимир Кухарев отметил, что, объединившись, удалось в кратчайшие сроки расчистить город. Уборка территории продолжается и сегодня. Когда общее дело объединяет. Сюжет Михаила Ракутина.

«Толока» – не просто слово, а символ взаимопомощи и единства. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи подтверждают это на деле. На этот раз ребята помогают коммунальщикам в уборке снега на Воронежской улице. Волонтерство начинается с личной ответственности каждого. Ребята осознают, что, протянув руку помощи, можно решить общую проблему. Именно так видит свою роль и активист молодежного движения Михаил Крук.

Михаил Крук, волонтер:

Для меня помощь окружающим людям, общественности – это основа. Я считаю, что человек по своей возможности должен, естественно, помогать окружающим людям. И вот, например, сейчас, расчищая подъезды, мы помогаем людям, проживающим в домах. Не у всех есть возможность что-то сделать, у нас такая возможность есть, поэтому мы это делаем. Готовность помочь, зародившаяся как личная инициатива, находит мощную поддержку и в коллективах крупных предприятий и организаций. Здесь принцип взаимовыручки – часть корпоративной культуры, а сплоченная команда воспринимает помощь городу как естественное продолжение своей работы.