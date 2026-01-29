Лукашенко заслушал доклад председателя Мингорисполкома о ситуации в столице

Президент в первую очередь поинтересовался у Владимира Кухарева актуальными проблемами и ходом их решения. Поскольку для города-многомиллионника принципиально важно оперативно и эффективно реагировать на все возникающие вызовы. В ходе доклада обсуждались вопросы жилищного строительства – с акцентом на возведение жилья преимущественно для нуждающихся граждан, учитывая высокую плотность застройки столицы. Также речь шла о реконструкции мостов и о складывающейся ситуации в городе в связи с ухудшением погодных условий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Главный вопрос – ситуация в Минске. Объективно, честно, меня больше волнуют проблемы. Прямо хочу сказать, что я больших проблем не вижу в Минске, но это я. Вы как руководитель нашего города, столицы постоянно в этом колесе вертитесь и знаете больше, чем я. Меня больше всего волнуют проблемы, которые у нас существуют в управлении этим мегаполисом. Ну и как раз это очень важно в связи с той ситуацией, которая складывается в Минске в результате погодных условий. Поэтому это главный вопрос.

Александр Лукашенко:

Опять же, темнить не стану. Многие докладывают, я так подшучивал иногда над тобой по поводу не то вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему по-мужски, по-человечески.

Еще раз подчеркиваю, где бы вы ни работали, вы знаете, что работы всегда хватает. Поэтому по-мужски мы должны поговорить на эту тему, откровенно, не глядя на какие-то пожелания и предложения кого бы то ни было. Тем более, что те, которые также делали заключение, не то по вашему желанию, не то по их предложению, они предупреждены мною, что я с вами буду говорить откровенно, потому что должность эта не простая – это столица.

Потому они должны знать, что у нас стоит откровенный разговор, еще раз подчеркиваю. Этот разговор, вторая часть, не связан с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо, недостатков хватает, как везде. Они и будут. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы исходить будем из этого при построении нашего разговора.