Минск принимает Суперфинал чемпионата по волейболу «Локоволей-2025»

Нашу страну представляют сборные до 18 лет. В течение трех дней участники, а это 16 дружин, по 8 у мужчин и женщин, будут бороться сперва в групповом раунде, а после по две лучшие команды из квартетов поспорят за главный трофей. Белорусы с побед стартовали на турнире. Девчата разгромили гостей из Краснодара – 3:0, а подопечные Артема Горемыкина переиграли Вологду – 2:1. Отметим, что в прошлом сезоне наши девушки одержали победу в Суперфинале. Сегодня задачи стоят выступить не хуже.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола: Конечно, у себя дома хочется выиграть, поэтому мы стараемся и думаем, что мы во всяком случае в финале будем играть. Это уже для нас традиционный турнир, это один из крупнейших турниров для детей, которые проводит Россия. Естественно, там присутствуют всегда какие-то иностранные команды, но мы уже считаемся своими. Нас приглашают, и у нас всегда сборные команды и по возрастам участвуют.

Артем Горемыкин, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу (U-18):

Побеждать всегда важно, особенно в первых играх, они при своих зрителях всегда проходят нервозно, поэтому нам немножко было трудно, особенно во второй партии. Нам такие турниры нужны. Я уверен, что это послужит большим толчком в будущем, чтобы выступить уже на международных соревнованиях. Верим, что уже скоро откроются для нас.

Финальные игры состоятся в субботу, 30 января. Кроме того, всех участников ожидает насыщенная программа вне спортивной площадки, они отправятся в музей истории Великой Отечественной войны, а также посетят мемориал «Стела «Минск – город-герой».