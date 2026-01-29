Польша с февраля останется единственной угледобывающей страной ЕС

С февраля 2026 года Европейский союз получит своего угольного монополиста. Им станет Польша, которая останется единственной страной в ЕС, где все еще добывают уголь. Однако этот статус – скорее тяжкое бремя, чем достижение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская угольная отрасль хронически убыточна, а себестоимость добычи в два раза выше рыночной цены. При этом социальный договор с профсоюзами обязывает власти поддерживать ее до 2049 года. Эта зависимость бьет по карманам потребителей и угрожает энергетической безопасности. Но главная цена экологическая. Недавно Варшава попала в десятку самых токсичных столиц Евросоюза.