Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка планеты из Беларуси в двух партиях обыграла украинку Элину Свитолину, занимающую 12-е место в мировом рейтинге, с результатом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась всего 78 минут. За это время наша прима не отметилась эйсами, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из семи.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Никогда не думала, что войду в топ, стану стабильной и буду играть на таких больших аренах, как здесь, получать такую поддержку. Думаю, 10-летняя версия меня гордилась бы сейчас.

Это невероятное достижение, однако работа еще не завершена. Элина – очень сложная соперница. Рада, что я показала отличный теннис и решила исход встречи в двух сетах.

В титульном противостоянии первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной, которая прошла американку Джессику Пегулу – 6:3, 7:6. У спортсменок богатая история личных встреч, на мировых теннисных кортах они пересекались 14 раз, и статистика на стороне белоруски, которая была сильнее в 8 случаях. Однако именно представительница Казахстана совсем недавно обыграла Арину в финале «Итогового турнира ВТА». Удастся ли взять реванш – узнаем совсем скоро. Решающий поединок пройдет в Мельбурне в ближайшую субботу, 30 января.