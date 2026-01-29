Лукашенко дал совет по АПК: копить деньги не надо, лучше вкладывать в дело, в землю

Глава государства сегодня, 29 января, заслушал ряд докладов. Так, одной из ключевых тем встречи Александра Лукашенко с председателем Мингорисполкома стала ситуация в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: У нас есть ряд районов, которые эти задачи решили. И по весне, конечно, мы поедем туда и пригласим соответствующих должностных лиц, чтобы они понимали, как это надо сделать. Подробности.

Президент также заслушал доклад министра сельского хозяйства. В центре внимания – вопрос сохранности поголовья скота, ведь это один из ключевых показателей в отрасли. Также обсуждалось, какие регионы демонстрируют стабильные результаты работы, а где ситуация требует вмешательства. Отдельно глава государства остановился на теме восстановления райагросервисов, райсельхозхимии и строительных организаций в каждом районе.

В продолжение аграрной темы Президент заслушал доклад руководителя агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова. Александр Лукашенко поинтересовался организацией работы предприятия, текущими результатами и дал совет по АПК: копить деньги не надо, лучше вкладывать в дело, в землю.

Александр Лукашенко:

Важно, чтобы у хозяина был какой-то запас денег, загашник какой-то или заначка. Это понятно. Но копить деньги сейчас, чтобы они где-то мертвым грузом лежали, даже на счетах в банке, не надо. Лучше вкладывать в дело. И это надо. Мы будем вас к этому стимулировать. Тем более государственных людей, государственные предприятия, да и частные. Они же к нам тоже обращаются за поддержкой, помощью.

Ну так давайте, решайте государственные вопросы. Поэтому надо вкладываться. А куда вкладываться? Надо вкладываться в предприятия, колхозы, совхозы, в землю надо вкладываться. Потому что оттуда корма и оттуда зерно, которое для твоей птицы нужно будет. И если свинина будет, еще что-то… Это же зерно. Ты же не накормишь свиней и особенно птицу какими-то сеном, соломой или силосом, сенажом – надо будет зерно. Поэтому надо вкладываться. Хорошо, что развиваешься. Махина, конечно. Рентабельно работаешь.

Важно отметить, что общение главы государства с сегодняшними докладчиками вышло за рамки основных тем. Все три разговора затрагивали кадровые перспективы. По каждой персоналии состоялся предметный и мужской диалог.