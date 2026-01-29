Прямой эфир

Метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности 30 января

29 января 2026 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ближайшее время прогнозируется усиление морозов. Скандинавский антициклон «Даниэль» вытеснит циклон «Леони» и вернет в Беларусь холода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обещают до -30 градусов. Перепады температуры приведут к образованию гололеда, изморози и слабых туманов. Метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности в пятницу, 30 января. Поэтому в поле зрения городских властей работа энергосистемы. Проведена необходимая подготовка энергопоставляющих организаций, ТЭЦ, теплоузлов.

# Морозы

Другие новости рубрики

Все новости
Толока – это по-белорусски! Активисты БРСМ помогают коммунальным службам в уборке снега
29 января 2026 19:35

Толока – это по-белорусски! Активисты БРСМ помогают коммунальным службам в уборке снега

Пройти границу стало ещё проще. В Беларуси открыли крупнейшую зону ожидания в Европе
29 января 2026 18:20

Пройти границу стало ещё проще. В Беларуси открыли крупнейшую зону ожидания в Европе

Магазин «Рыба северных морей» будет работать в Кобрине с 30 января
29 января 2026 18:16

Магазин «Рыба северных морей» будет работать в Кобрине с 30 января