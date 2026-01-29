Метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности 30 января

В ближайшее время прогнозируется усиление морозов. Скандинавский антициклон «Даниэль» вытеснит циклон «Леони» и вернет в Беларусь холода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обещают до -30 градусов. Перепады температуры приведут к образованию гололеда, изморози и слабых туманов. Метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности в пятницу, 30 января. Поэтому в поле зрения городских властей работа энергосистемы. Проведена необходимая подготовка энергопоставляющих организаций, ТЭЦ, теплоузлов.