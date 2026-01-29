В столичном микрорайоне Каменная Горка открыли новый ФОК

В Беларуси большое внимание уделяют вопросу оснащения населенных пунктов спортивными комплексами. Популярностью они пользуются в столице. Около 30 % жителей Минска уделяют внимание физической форме на постоянной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список мест, где можно улучшить здоровье и хорошо провести время, 29 января пополнился. Подарок получили жители Каменной Горки в виде современного физкультурно-оздоровительного центра.

Спроектировали объект с учетом самых актуальных трендов индустрии здоровья. В комплексе работают три бассейна. Помимо основного – детский и специальная чаша для обучения плаванию. Для любителей гидромассажа оборудовано джакузи. Посетителям доступны несколько видов бань, соляная комната и зона отдыха, а также современный тренажерный зал. Комплекс способен одновременно принимать около 200 посетителей.

Дмитрий Шаврук, генеральный директор Государственного предприятия «Аква-Минск»:

Здесь больше спортивный зал – 360 квадратных метров, 32 тренажера. С учетом того, что Фрунзенский район – самый большой район в городе, здесь проживает порядка 460 тысяч человек. Мы исходили из возможности и потребности в первую очередь жителей.