В столичном микрорайоне Каменная Горка открыли новый ФОК
В Беларуси большое внимание уделяют вопросу оснащения населенных пунктов спортивными комплексами. Популярностью они пользуются в столице. Около 30 % жителей Минска уделяют внимание физической форме на постоянной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Список мест, где можно улучшить здоровье и хорошо провести время, 29 января пополнился. Подарок получили жители Каменной Горки в виде современного физкультурно-оздоровительного центра.
Спроектировали объект с учетом самых актуальных трендов индустрии здоровья. В комплексе работают три бассейна. Помимо основного – детский и специальная чаша для обучения плаванию. Для любителей гидромассажа оборудовано джакузи. Посетителям доступны несколько видов бань, соляная комната и зона отдыха, а также современный тренажерный зал. Комплекс способен одновременно принимать около 200 посетителей.
Дмитрий Шаврук, генеральный директор Государственного предприятия «Аква-Минск»:
Здесь больше спортивный зал – 360 квадратных метров, 32 тренажера. С учетом того, что Фрунзенский район – самый большой район в городе, здесь проживает порядка 460 тысяч человек. Мы исходили из возможности и потребности в первую очередь жителей.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это очень удобный, в шаговой доступности находящийся объект, где можно провести с пользой время, где можно поплавать, здесь шикарный банный комплекс, отдохнуть, перекусить в кафе, позаниматься в тренажерном зале. В общем, все условия для такого активного, полноценного отдыха здесь созданы. Важно, что мы приближаем такие услуги к месту жительства и делаем их доступными.
Аналогичные центры здоровья уже есть в Минске. Новый ФОК сделали еще более современным и технически совершенным. Но главное, у жителей Каменной Горки появилась возможность заняться спортом буквально в шаговой доступности от дома.