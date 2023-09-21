«Мужчины ей аплодируют стоя». Рассказываем о белоруске, которая увлечена подводной охотой
Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, может быть, не вы, среди вас есть, в вашем окружении, люди, которые занимаются подводной охотой в Беларуси?
Полина Смирнова, занимается подледным дайвингом:
Есть. В Беларуси это не настолько интересно, на самом деле.
Сергей Парчевский:
У нас сомы не попадаются?
Татьяна Дунаева, рунолог, путешествует по Беларуси, знает места силы:
Очень даже интересно – у меня друг.
Сергей Парчевский:
Мне кажется, что, наверное, есть все-таки здесь особи.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Татьяна, расскажите, у вас есть друг, который занимается подводной охотой?
Татьяна Дунаева:
У меня есть прямо близкий друг. Она тоже девушка, фридайвер и как раз таки подводный охотник. Она бьет рекорды, мужчины ей аплодируют стоя, что она вылавливает из озер Беларуси.
Наталья Надольская:
Расскажите сам процесс, как это происходит?
Татьяна Дунаева:
Так как она занимается фридайвингом, она уже заныривает. Конечно, с трубкой – охота. Но бывает иногда, что она… Она говорит: «Я путалась в корягах». Но ее от этого увлечения просто не отнять. Как это происходит? Ты надеваешь костюм, трубку. У нее ружье такое выглядит, как у Нептуна.
Сергей Парчевский:
Пневматическое?
Татьяна Дунаева:
Да. Они заныривают, выискивают и выныривают уже с добычей. У них такой есть пояс, куда они вешают эту рыбу. К ней приходишь, она тебе всегда мешок этой рыбы.
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