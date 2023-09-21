«Мужчины ей аплодируют стоя». Рассказываем о белоруске, которая увлечена подводной охотой

Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, может быть, не вы, среди вас есть, в вашем окружении, люди, которые занимаются подводной охотой в Беларуси?

Полина Смирнова, занимается подледным дайвингом:

Есть. В Беларуси это не настолько интересно, на самом деле. Сергей Парчевский:

У нас сомы не попадаются?