«Не только оздоровление». Чем привлекательны белорусские санатории?

Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Часто приходилось слышать замечания, возможно, тех, кто не смог попасть в наши белорусские санатории, что я даже звонить туда не буду, потому что все равно там полно россиян. Туда приехали иностранцы, они все выкупают за год вперед. Наши белорусы не обижены, могут попасть в санатории?
Ольга Глушакова, заместитель директора по туристической деятельности государственного туроператора «Центркурорт»:
Наши белорусы не обижены. У нас есть портал vetliva.by, на котором можно посмотреть где, в каких санаториях есть места. Вообще, на портале 88 санаториев нашей Беларуси. Каждый житель Беларуси может выбрать себе тот санаторий, который ему подходит по цене, оздоровлению и близости к тому месту, где он проживает, если желает отдыхать где-то поближе. Я считаю, что Беларусь – это здравница в определенном роде. В наших санаториях есть не только оздоровление. В санатория Управления делами Президента есть диагностика. Человек, который приезжает в санаторий может получить разного рода диагностику и правильное оздоровление по назначению врача, а не обывателя.
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