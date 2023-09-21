«Не только оздоровление». Чем привлекательны белорусские санатории?

Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Часто приходилось слышать замечания, возможно, тех, кто не смог попасть в наши белорусские санатории, что я даже звонить туда не буду, потому что все равно там полно россиян. Туда приехали иностранцы, они все выкупают за год вперед. Наши белорусы не обижены, могут попасть в санатории?