«Закрывают в бункере под землей». Какие необычные развлечения предлагают белорусам?

Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Людмила Луговцова, любительница активного образа жизни:

Да. Под Барановичами, я считаю на мой скромный взгляд – это самый лучший в Беларуси зоопарк. Если вас туда не сильно потянет, то, рекомендую, в Радошковичах, совсем рядышком, есть парк улиток. Прекрасное место. Кроме улиток вы еще уведите столько невероятных пород кур. Я не думала, что есть лавандовые куры.

Сергей Парчевский:

Которые несут лавандового цвета яйца?

Людмила Луговцова:

Нет, обычные, к сожалению. Мы тоже думали. Кстати, хозяин обещал, что скоро будут разных пород кур яйца продавать. Если продолжать тему семейного туризма. То давайте еще вспомним о квестах. «Бункер-77» под Щучиным. Это просто невероятные ощущения, когда тебя закрывают в бункере под землей, и еще собачка где-то рядом. Особенно детям очень нравится. Это просто невероятно. Такое достаточно нераскрученное, к сожалению, место – Бобруйская крепость сейчас устраивает «Форт Боярд». Тоже там могут быть взрослые – просто, допустим, тимбилдингом заниматься либо это семейный отдых. Все, как мы видели в каких-то передачах, точно так же там проводится.