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Новости по тегу #Охота и рыболовство

БООР: Охотники из Европы и России едут в Беларусь за хорошими трофеями
11 мая 2026 14:35

БООР: Охотники из Европы и России едут в Беларусь за хорошими трофеями

В Беларуси начался сезон охоты на глухаря и тетерева
20 марта 2026 08:36

В Беларуси начался сезон охоты на глухаря и тетерева

Развитие охотничьего туризма – за 2024 год в стране провели более 2,5 тысяч туров
25 августа 2025 07:37

Развитие охотничьего туризма – за 2024 год в стране провели более 2,5 тысяч туров

Как выращивают белорусского карпа? Рассказываем о перспективах отечественного рыбпрома
12 января 2025 18:37

Как выращивают белорусского карпа? Рассказываем о перспективах отечественного рыбпрома

Хочешь уклейку – поезжай в Вилейку! Как проходит Минский областной рыболовный фестиваль?
31 августа 2024 14:34

Хочешь уклейку – поезжай в Вилейку! Как проходит Минский областной рыболовный фестиваль?

«Никто не верил, что она будет жить в аквариумах». В Беларуси выращивают около 600 тонн форели
28 апреля 2024 17:45

«Никто не верил, что она будет жить в аквариумах». В Беларуси выращивают около 600 тонн форели

Браконьер выловил 17 кг рыбы на 9 тыс. рублей! В Беларуси усилили контроль за незаконной рыбалкой
22 апреля 2024 17:21

Браконьер выловил 17 кг рыбы на 9 тыс. рублей! В Беларуси усилили контроль за незаконной рыбалкой

В Беларуси запретили ловить судака
15 апреля 2024 07:19

В Беларуси запретили ловить судака

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы
11 апреля 2024 17:47

Борьба с браконьерством – в Минской области усиливают контроль за выловом рыбы

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?
25 марта 2024 12:21

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?

В Беларуси представили электронную версию Национальной трофейной книги
05 января 2024 08:46

В Беларуси представили электронную версию Национальной трофейной книги

«О чём не договорились в правительстве». Президент провёл встречу с Игорем Шуневичем
13 ноября 2023 10:28

«О чём не договорились в правительстве». Президент провёл встречу с Игорем Шуневичем