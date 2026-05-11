Новости по тегу #Охота и рыболовство

В 2025 году доходы от такого туризма в системе Минлесхоза превысили 17 млн рублей, заметный рост зафиксирован в нескольких областях. Увеличивается и внутренний охотничий туризм.
С 20 марта по 10 мая разрешена охота на самцов глухаря (кроме Брестской и Гродненской областей).
Из 41 миллиона рублей, которые охотничье хозяйство страны заработало в целом за 2024 год, более 11 миллионов составляет доход от иностранного охотничьего туризма.
Мы хоть и не морская страна, но и тут Беларуси есть чем гордиться. Наша страна входит в десятку крупнейших в Европе производителей карпа.
В гостях «Нового утра» Вадим Валерьевич Александрович, заместитель начальника управления – начальник отдела охоты, рыболовства и охотничьего собаководства исполнительного аппарата Белорусского общества охотников и рыболовов.
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