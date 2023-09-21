В Минске появился мурал «Абярэг» в рамках проекта Беларусбанка «Традыцыі дзеля будучыні»

Новости Беларуси. Арт-проект Беларусбанка «Традыцыі дзеля будучыні» продолжает свое путешествие по городам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня креативный подарок от крупнейшего банка страны получил Минск. Подробнее – Диана Головач.

«Абярэг» – именно такое название получил арт-объект, который разместился на многоэтажном доме по адресу: Громова, 46. Символично, что монументальная роспись появилась именно в сентябре. Беларусбанк презентовал ее ко дню рождения Минска и Дню народного единства. Ключевая деталь художественной росписи – парящие аисты – фольклорный символ и оберег нашей Беларуси, а также символ Года мира и созидания.

Дмитрий Красковский, заместитель председателя правления ОАО«АСБ Беларусбанк»:

Беларусбанк уже третий год реализует масштабный арт-проект «Традыцыі дзеля будучыні», и Минск стал уже 11 городом, где появился такой вот красочный мурал. Я уверен, что этот мурал станет новой достопримечательностью нашей любимой столицы и понравится как жителям города, так и ее гостям.

Задумка подарить столице арт-объект появилась уже давно. Воплотить ее в жизнь помогли талантливые художники Георгий Лойко и Константин Пахомчик.

Георгий Лойко, создатель арт-объекта «Абярэг»:

Когда в общем-то эта задумка стала четко рассматриваться, поддержали на 100 %. Так что, мне кажется, решение получилось.

Константин Пахомчик, создатель арт-объекта «Абярэг»:

Впечатления, конечно, так или иначе горжусь собой, что все-таки я вырос до такого уровня, что я рисую на больших стенах, что такое внимание граждан в первую очередь.

Содействие в реализации проекта оказали власти города Минска. Ведь такие арт-объекты будут мотивировать современных белорусов двигаться вперед с опорой на наше богатое историческое прошлое.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Есть вещи, которые у белорусов заложены на генетическом уровне – это наша историческая память, символы – это все, что нас связывает с дедами и прадедами. И сегодня открытие этого замечательного мурала в Московском районе как раз таки закрепляется именно нашу любовь к нашему прошлому, к нашей истории. Новую достопримечательность уже смогли оценить и жители района.

Татьяна Радкевич:

Вот эта красота... Ехала с дачи, как подняла голову, вы знаете что, слезы потекли от радости за свою родную Беларусь.



