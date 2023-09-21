«Был бы снег». Где в Беларуси можно покататься в собачьих упряжках?
Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
По поводу катания в упряжках. Можно покататься с хаски. Возможно, где-то в Беларуси предлагают такой вид отдыха? Никто не пробовал?
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
На собачьих упряжках у нас катают?
Людмила Луговцова, любительница активного образа жизни:
Конечно.
Сергей Парчевский:
Где?
Людмила Луговцова:
«Утрина». Есть еще несколько усадеб, которые под Минском находятся. То есть это в основном именно те туристические усадьбы, которых достаточно много сейчас.
Сергей Парчевский:
Был бы снег зимой.
Наталья Надольская:
Были бы хаски.
Сергей Парчевский:
Потому что у нас арбузы растут.
Людмила Луговцова:
Там различные могут использоваться – в упряжку какую-нибудь другую не только санки будут запряжены. Собачки очень любят это делать.
Сергей Парчевский:
Все-таки, наверное, на колесах не очень романтично с собачками. Так приятно, когда прохладный ветер обдувает, снежок – это же романтика, Новый год.
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