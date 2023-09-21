«Был бы снег». Где в Беларуси можно покататься в собачьих упряжках?

Туристический сезон у многих белорусов ассоциируется исключительно с летом. Но теплая погода заканчивается, ярко солнце сменяется дождями и холодами, а возможность искупаться в теплой воде появится не раньше чем через год. Самое время разнообразить свой досуг и понять, как максимально интересно и эффективно провести время и отдохнуть в родных просторах. О том, куда отправиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По поводу катания в упряжках. Можно покататься с хаски. Возможно, где-то в Беларуси предлагают такой вид отдыха? Никто не пробовал?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

На собачьих упряжках у нас катают?