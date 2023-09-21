В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»

Новости Беларуси. За плечами – километры пути, десятки городов и море впечатлений. В Международный день мира свое путешествие завершил автопоезд «Беларусь. Молодежь. Созидание». Торжественная церемония закрытия республиканского проекта состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделю назад без малого сто активных и неравнодушных ребят из Беларуси и России отправились в путь из Гомеля. За это время юноши и девушки посетили 16 исторических мест и познакомились с традициями регионов. Неотъемлемая часть проекта – благотворительная миссия. Своим теплом участники автопоезда делились с теми, кто больше других нуждается во внимании. С концертами молодежь приходила в дома-интернаты для пожилых и детские учреждения.

Столица стала финальной точкой маршрута. Здесь молодых людей ждала не менее насыщенная программа: экскурсия, передача спонсорской помощи социальным учреждениям. У стелы юноши и девушки почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания и возложили цветы к обелиску.

Маргарита Ишкурова, студентка Государственного университета просвещения (Россия):

Я в первый раз в Беларуси, мне было очень интересно посмотреть на эту страну. Больше всего мне запомнилась Белорусская АЭС. Очень здорово, что здесь много парков и лесов. Сколько в Московской области, в Москве – их не сильно много. Было бы очень интересно произвести обмен волонтерами в разных странах, как раз обменяться опытом.

Валерия Былинская, учитель средней школы № 14 Новополоцка:

Очень запомнилось, как встречала Могилевская область. Мы посещали Голубую криницу, тоже очень красиво было. Также мы посещали детские дома, оказывали гуманитарную помощь, то есть привозили детям и канцелярию, и какие-то продукты питания нуждающимся детям. С ними проводили игры, устраивали концерты.