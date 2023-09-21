Прямой эфир

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»

21 сентября 2023 21:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За плечами – километры пути, десятки городов и море впечатлений. В Международный день мира свое путешествие завершил автопоезд «Беларусь. Молодежь. Созидание». Торжественная церемония закрытия республиканского проекта состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»-1

Неделю назад без малого сто активных и неравнодушных ребят из Беларуси и России отправились в путь из Гомеля. За это время юноши и девушки посетили 16 исторических мест и познакомились с традициями регионов. Неотъемлемая часть проекта – благотворительная миссия. Своим теплом участники автопоезда делились с теми, кто больше других нуждается во внимании. С концертами молодежь приходила в дома-интернаты для пожилых и детские учреждения.

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»-4

Столица стала финальной точкой маршрута. Здесь молодых людей ждала не менее насыщенная программа: экскурсия, передача спонсорской помощи социальным учреждениям. У стелы юноши и девушки почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания и возложили цветы к обелиску.

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»-7

Маргарита Ишкурова, студентка Государственного университета просвещения (Россия):
Я в первый раз в Беларуси, мне было очень интересно посмотреть на эту страну. Больше всего мне запомнилась Белорусская АЭС. Очень здорово, что здесь много парков и лесов. Сколько в Московской области, в Москве – их не сильно много. Было бы очень интересно произвести обмен волонтерами в разных странах, как раз обменяться опытом.

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»-10

Валерия Былинская, учитель средней школы № 14 Новополоцка:
Очень запомнилось, как встречала Могилевская область. Мы посещали Голубую криницу, тоже очень красиво было. Также мы посещали детские дома, оказывали гуманитарную помощь, то есть привозили детям и канцелярию, и какие-то продукты питания нуждающимся детям. С ними проводили игры, устраивали концерты.

В Минске завершился проект «Беларусь. Молодёжь. Созидание»-13

Напомним, основная цель проекта – усилить роль молодежи в развитии волонтерского движения и сформировать толерантное отношение к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К слову, это уже четвертое такое путешествие по Беларуси.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Такому жизнелюбию стоит поучиться! Жительница столицы отмечает вековой юбилей
21 сентября 2023 21:01

Такому жизнелюбию стоит поучиться! Жительница столицы отмечает вековой юбилей

В Минском Дворце культуры стартовал Фестиваль искусств белорусов мира
21 сентября 2023 20:53

В Минском Дворце культуры стартовал Фестиваль искусств белорусов мира

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание
21 сентября 2023 20:38

«Вдохновляют счастливые глаза людей». Директор средней школы рассказала, почему учитель – это призвание