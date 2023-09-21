Такому жизнелюбию стоит поучиться! Жительница столицы отмечает вековой юбилей

Новости Беларуси. Как дожить до 100 лет и остаться в хорошей форме, полной сил и энергии? Секретами долголетия делится Зинаида Козелл. Сегодня жительница столицы отмечает свой вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровесники века. Именно так называют людей, которые прошли путь длиною в сотню лет. Правда, их Зинаида Тимофеевна как будто не чувствует: трудится на грядках, с удовольствием выращивает цветы. Как оставаться активным, даже когда позади целый век, юбилярша знает формулу долголетия.

Зинаида Козелл:

Это труд. Чтоб не охать, не лежать, а стремиться вперед. Все делать, все. Даже на земле, я еще кое-что работаю. Люблю цветы. Полный участок. Розы, розы, розы, лилии – одни цветы.

Сергей Козелл, сын:

Она и сейчас ведет активный образ жизни. Правда, уже руководящая роль, а я - больше исполнительная. Но идей у нее много.

Жизнь Зинаиды Тимофеевны складывалась по-разному. Буквально со школьной скамьи она, будучи юной девчонкой, попала на фронт. Те времена вспоминать не любит. Но с уверенностью называет День Победы своим любимым праздником.

Зинаида Козелл:

Четыре года провоевала. Потом восстановление. Надо было после разрухи восстанавливать! Мое участие в восстановлении разрухи – тоже был этап в жизни. Надо было трудиться, вот и все. Трудилась, работала, на заводе работала. Тоже все, что могла, делала. Осваивала что-то новое там. В общем, работала на заводе Ленина. Все прекрасно.