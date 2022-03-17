В Минском зоопарке медведица Нюра сменила вольер с другим медведем на одиночный, зато свой

Новости Беларуси. Новоселье в Минском зоопарке. Медведица Нюра переехала в новый вольер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До этого она делила жилплощадь с медведем Тристаном. Косолапым приходилось гулять по очереди. Посетители не всегда могли наблюдать сразу за двумя животными. Теперь у каждого из медведей будут личные квадратные метры. В новых апартаментах Нюра уже освоилась.