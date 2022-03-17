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В Минском зоопарке медведица Нюра сменила вольер с другим медведем на одиночный, зато свой

17 марта 2022 17:34
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Новости Беларуси. Новоселье в Минском зоопарке. Медведица Нюра переехала в новый вольер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке медведица Нюра сменила вольер с другим медведем на одиночный, зато свой-1

До этого она делила жилплощадь с медведем Тристаном. Косолапым приходилось гулять по очереди. Посетители не всегда могли наблюдать сразу за двумя животными. Теперь у каждого из медведей будут личные квадратные метры. В новых апартаментах Нюра уже освоилась.

В Минском зоопарке медведица Нюра сменила вольер с другим медведем на одиночный, зато свой-4

Наталья Сульдина, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Вольер оборудован новым большим бассейном с проточной водой, в нем есть ниши и лежанки. Есть большое помещение за вольером, которое отапливается в зимнее время. В общем-то, там она проводит весь зимний период в спячке.

# Зоопарк # общество # Наталья Сульдина # Фотофакт

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