«Родинка занимала всю спину!» Хирург Алексей Часнойть о своей первой операции
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава.
Юлия Артюх, СТВ:
Приход в операционную в качестве хирурга, первый ваш случай, первый ваш пациент. Помните этот день?
Была большая родинка, которая занимала всю спину
Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Я расскажу больше. Наверное, случай не моей лично операции, а первый день в комбустиологии. После того как мы с научным руководителем поговорили, куда мне отправиться, то старший преподаватель нашей кафедры решил сделать мне экскурсию по отделениям, в том числе отвел меня в операционную, где я впервые увидел заведующего отделением Владимира Тимофеевича Лещенко. И Яков Яковлевич Кошельков – будущий мой шеф по комбустиологии, доцент нашей кафедры, эпохальная личность в истории отечественной комбустиологии. Они выполняли оперативное вмешательство по удалению невуса. Невус – это большая родинка, которая занимала всю спину. Конечно, когда ты никогда этого не видел, то даже для меня, уже повидавшего хоть как-то хирургию, это был стресс. И в какой-то момент заведующему отделением срочно нужно было покинуть операционную, и мне предложили присоединиться к операции, остаться и помочь Якову Яковлевичу окончить оперативное вмешательство, то есть выполнить трансплантацию кожи, все это зашить, перевязать.
Юлия Артюх:
Боевое крещение.
Переживал – это ничего не сказать. Настоящее боевое крещение
Алексей Часнойть:
Что я переживал – это ничего не сказать. Настоящий первый день, боевое крещение. Конечно, было интересно. Это наложило свой отпечаток на дальнейшую любовь к комбустиологии, особенно в последующие дни, когда ты видишь результат своей операции ежедневно, как становится все лучше и лучше, наконец-то заживает полностью та поверхность, которую вы оперировали. Тут ты получаешь неимоверное удовлетворение от своей работы.
Юлия Артюх:
А комбустиология – это и удаление невусов?
«Мы занимаемся не только ожогами»
Алексей Часнойть:
Мы занимаемся не только ожогами. Это большая специальность, которая занимается проблемой восстановления кожного покрова. Могут быть разные ситуации.
Юлия Артюх:
Это важно, потому что наши телезрители наверняка, как и я, дилетанты в этом вопросе, и это интересно. Расскажите подробнее.
Алексей Часнойть:
Допустим, в данном случае, про который я рассказал, когда это большое новообразование (родинка), то после его удаления остается рана площадью на всю спину. Единственный способ ее заживить – выполнить трансплантацию собственной кожи пациента. Поэтому в данных случаях никто, кроме комбустиологов, эту операцию не сможет выполнить. И это частный случай одного из видов вмешательств, которые мы можем выполнять: любые травматические поражения кожных покровов, бывают инфекционные заболевания кожи с развитием огромных раневых поверхностей. Все эти пациенты в конечном итоге попадают к нам, и мы занимаемся восстановлением кожных покровов, последствиями этих заболеваний, в том числе и ожоговых травм. Это различные деформации, контрактуры, патологические рубцы. То есть выполняем реконструктивно-пластические операции.
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