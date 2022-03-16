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«Родинка занимала всю спину!» Хирург Алексей Часнойть о своей первой операции

16 марта 2022 09:40
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава.

Юлия Артюх, СТВ:
Приход в операционную в качестве хирурга, первый ваш случай, первый ваш пациент. Помните этот день?

Была большая родинка, которая занимала всю спину

«Родинка занимала всю спину!» Хирург Алексей Часнойть о своей первой операции-1

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь: 
Я расскажу больше. Наверное, случай не моей лично операции, а первый день в комбустиологии. После того как мы с научным руководителем поговорили, куда мне отправиться, то старший преподаватель нашей кафедры решил сделать мне экскурсию по отделениям, в том числе отвел меня в операционную, где я впервые увидел заведующего отделением Владимира Тимофеевича Лещенко. И Яков Яковлевич Кошельков – будущий мой шеф по комбустиологии, доцент нашей кафедры, эпохальная личность в истории отечественной комбустиологии. Они выполняли оперативное вмешательство по удалению невуса. Невус – это большая родинка, которая занимала всю спину. Конечно, когда ты никогда этого не видел, то даже для меня, уже повидавшего хоть как-то хирургию, это был стресс. И в какой-то момент заведующему отделением срочно нужно было покинуть операционную, и мне предложили присоединиться к операции, остаться и помочь Якову Яковлевичу окончить оперативное вмешательство, то есть выполнить трансплантацию кожи, все это зашить, перевязать.

Юлия Артюх:
Боевое крещение.

Переживал – это ничего не сказать. Настоящее боевое крещение

«Родинка занимала всю спину!» Хирург Алексей Часнойть о своей первой операции-3

Алексей Часнойть:
Что я переживал – это ничего не сказать. Настоящий первый день, боевое крещение. Конечно, было интересно. Это наложило свой отпечаток на дальнейшую любовь к комбустиологии, особенно в последующие дни, когда ты видишь результат своей операции ежедневно, как становится все лучше и лучше, наконец-то заживает полностью та поверхность, которую вы оперировали. Тут ты получаешь неимоверное удовлетворение от своей работы.

Юлия Артюх:
А комбустиология – это и удаление невусов?

«Мы занимаемся не только ожогами»

«Родинка занимала всю спину!» Хирург Алексей Часнойть о своей первой операции-5

Алексей Часнойть:
Мы занимаемся не только ожогами. Это большая специальность, которая занимается проблемой восстановления кожного покрова. Могут быть разные ситуации.

Юлия Артюх:
Это важно, потому что наши телезрители наверняка, как и я, дилетанты в этом вопросе, и это интересно. Расскажите подробнее.

Алексей Часнойть:
Допустим, в данном случае, про который я рассказал, когда это большое новообразование (родинка), то после его удаления остается рана площадью на всю спину. Единственный способ ее заживить – выполнить трансплантацию собственной кожи пациента. Поэтому в данных случаях никто, кроме комбустиологов, эту операцию не сможет выполнить. И это частный случай одного из видов вмешательств, которые мы можем выполнять: любые травматические поражения кожных покровов, бывают инфекционные заболевания кожи с развитием огромных раневых поверхностей. Все эти пациенты в конечном итоге попадают к нам, и мы занимаемся восстановлением кожных покровов, последствиями этих заболеваний, в том числе и ожоговых травм. Это различные деформации, контрактуры, патологические рубцы. То есть выполняем реконструктивно-пластические операции.

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# Медицина # Юлия Артюх # Алексей Часнойть

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