«Родинка занимала всю спину!» Хирург Алексей Часнойть о своей первой операции

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

Приход в операционную в качестве хирурга, первый ваш случай, первый ваш пациент. Помните этот день? Была большая родинка, которая занимала всю спину

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Я расскажу больше. Наверное, случай не моей лично операции, а первый день в комбустиологии. После того как мы с научным руководителем поговорили, куда мне отправиться, то старший преподаватель нашей кафедры решил сделать мне экскурсию по отделениям, в том числе отвел меня в операционную, где я впервые увидел заведующего отделением Владимира Тимофеевича Лещенко. И Яков Яковлевич Кошельков – будущий мой шеф по комбустиологии, доцент нашей кафедры, эпохальная личность в истории отечественной комбустиологии. Они выполняли оперативное вмешательство по удалению невуса. Невус – это большая родинка, которая занимала всю спину. Конечно, когда ты никогда этого не видел, то даже для меня, уже повидавшего хоть как-то хирургию, это был стресс. И в какой-то момент заведующему отделением срочно нужно было покинуть операционную, и мне предложили присоединиться к операции, остаться и помочь Якову Яковлевичу окончить оперативное вмешательство, то есть выполнить трансплантацию кожи, все это зашить, перевязать. Юлия Артюх:

Боевое крещение. Переживал – это ничего не сказать. Настоящее боевое крещение

Алексей Часнойть:

Что я переживал – это ничего не сказать. Настоящий первый день, боевое крещение. Конечно, было интересно. Это наложило свой отпечаток на дальнейшую любовь к комбустиологии, особенно в последующие дни, когда ты видишь результат своей операции ежедневно, как становится все лучше и лучше, наконец-то заживает полностью та поверхность, которую вы оперировали. Тут ты получаешь неимоверное удовлетворение от своей работы. Юлия Артюх:

А комбустиология – это и удаление невусов? «Мы занимаемся не только ожогами»