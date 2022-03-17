«Покрытие, которое не портит зрение». Правда ли, что современные гаджеты безопасны для глаз?
Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ольга, сейчас про гаджеты, те же телевизоры, компьютеры, говорят, что у них покрытие, которое не портит зрение, что абсолютно безопасно. Это все-таки миф?
Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:
Нет, это не миф.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
То есть было бы зрение еще хуже, наверное.
Ольга Сыромятина:
Посмотрите, сейчас экраны не мерцают. То есть они не перенапрягают психическое состояние человека.
Алеся Лакина:
Как же они тогда все-таки снижают зрение?
Ольга Сыромятина:
Для взрослого человека компьютер, пользуетесь или не пользуетесь, совершенно все равно. У детей больше здесь. Мы будем говорить о том, что когда мы смотрим вблизи – если рассматривать этот механизм – то глаза должны конвергировать, то есть сводиться. Тем самым мышцы сжимают склеру и могут дополнительно ее растягивать. Вот где кроется опасность или развитие дополнительной близорукости.
Юлия Крыницкая:
Правда, что ты если сидишь за большим монитором, то зрение будет портиться меньше, чем если будешь все время смотреть в телефоне? Например, книжку читать.
Ольга Сыромятина:
Если выбирать, то – да. Например, если мы будем говорить: смотреть телевизор или компьютер? Телевизор. Если компьютер или телефон – компьютер. То есть чем больше. Мы меньше просто напрягаемся.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я слышала еще один миф, что рядом с компьютером можно ставить кактус. Якобы переводить зрение на этот кактус, и глаза отдыхают.
Виктор Мазуркевич, магистр педагогических наук, психолог:
Это миф.
Ольга Сыромятина:
Почему это миф?
Наталья Надольская:
Это можно?
Виктор Мазуркевич:
Переводить взгляд на кактус, может быть, да.
Наталья Надольская:
Переводить взгляд.
Ольга Сыромятина:
Вы как раз таки расслабляете свое зрение.
Алеся Лакина:
Можно ведь не только на кактус?
Ольга Сыромятина:
Когда мы смотрим в одну точку, мы перенапрягаемся, забываем моргать. Включается еще синдром сухого глаза, как продолжение этого всего.
Наталья Надольская:
А знаете, как современные люди меняют расстояние? Сначала ты сидишь за компьютером, работаешь, а потом полез в телефон, в социальные сети. То есть отдыхаешь в телефоне, а потом опять смотришь за компьютером.
Виктор Мазуркевич:
Под мифом я имел в виду то, что кактус от излучения не защищает, не спасает, а переводить взгляд – это полезно.
«Темные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения – подробнее здесь.