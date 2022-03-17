Прямой эфир

«Покрытие, которое не портит зрение». Правда ли, что современные гаджеты безопасны для глаз?

17 марта 2022 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ольга, сейчас про гаджеты, те же телевизоры, компьютеры, говорят, что у них покрытие, которое не портит зрение, что абсолютно безопасно. Это все-таки миф?

«Покрытие, которое не портит зрение». Правда ли, что современные гаджеты безопасны для глаз?-1

Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:
Нет, это не миф.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
То есть было бы зрение еще хуже, наверное.

Ольга Сыромятина:
Посмотрите, сейчас экраны не мерцают. То есть они не перенапрягают психическое состояние человека.

Алеся Лакина:
Как же они тогда все-таки снижают зрение?

Ольга Сыромятина:
Для взрослого человека компьютер, пользуетесь или не пользуетесь, совершенно все равно. У детей больше здесь. Мы будем говорить о том, что когда мы смотрим вблизи – если рассматривать этот механизм – то глаза должны конвергировать, то есть сводиться. Тем самым мышцы сжимают склеру и могут дополнительно ее растягивать. Вот где кроется опасность или развитие дополнительной близорукости.

«Покрытие, которое не портит зрение». Правда ли, что современные гаджеты безопасны для глаз?-4

Юлия Крыницкая:
Правда, что ты если сидишь за большим монитором, то зрение будет портиться меньше, чем если будешь все время смотреть в телефоне? Например, книжку читать.

Ольга Сыромятина:
Если выбирать, то – да. Например, если мы будем говорить: смотреть телевизор или компьютер? Телевизор. Если компьютер или телефон – компьютер. То есть чем больше. Мы меньше просто напрягаемся.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я слышала еще один миф, что рядом с компьютером можно ставить кактус. Якобы переводить зрение на этот кактус, и глаза отдыхают.

«Покрытие, которое не портит зрение». Правда ли, что современные гаджеты безопасны для глаз?-7

Виктор Мазуркевич, магистр педагогических наук, психолог:
Это миф.

Ольга Сыромятина:
Почему это миф?

Наталья Надольская:
Это можно?

Виктор Мазуркевич:
Переводить взгляд на кактус, может быть, да.

Наталья Надольская:
Переводить взгляд.

Ольга Сыромятина:
Вы как раз таки расслабляете свое зрение.

«Покрытие, которое не портит зрение». Правда ли, что современные гаджеты безопасны для глаз?-10

Алеся Лакина:
Можно ведь не только на кактус?

Ольга Сыромятина:
Когда мы смотрим в одну точку, мы перенапрягаемся, забываем моргать. Включается еще синдром сухого глаза, как продолжение этого всего.

Наталья Надольская:
А знаете, как современные люди меняют расстояние? Сначала ты сидишь за компьютером, работаешь, а потом полез в телефон, в социальные сети. То есть отдыхаешь в телефоне, а потом опять смотришь за компьютером.

Виктор Мазуркевич:
Под мифом я имел в виду то, что кактус от излучения не защищает, не спасает, а переводить взгляд – это полезно.

«Темные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Алеся Лакина # Ольга Сыромятина # Юлия Крыницкая # Наталья Надольская # Виктор Мазуркевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском зоопарке медведица Нюра сменила вольер с другим медведем на одиночный, зато свой
17 марта 2022 17:34

В Минском зоопарке медведица Нюра сменила вольер с другим медведем на одиночный, зато свой

«Тёмные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения
17 марта 2022 17:32

«Тёмные пятна перед глазом». Вот почему стресс опасен для зрения

Муковозчик: «Там закрывали глаза и затыкали уши, когда свои же журналисты привозили из Украины фото со свастиками»
17 марта 2022 17:29

Муковозчик: «Там закрывали глаза и затыкали уши, когда свои же журналисты привозили из Украины фото со свастиками»