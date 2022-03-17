«Покрытие, которое не портит зрение». Правда ли, что современные гаджеты безопасны для глаз?

Дальнозоркость, близорукость, катаракта и глаукома. Медики всего мира объединились, чтобы противостоять этим заболеваниям. О том, как сохранить зрение острым до глубокой старости, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ольга, сейчас про гаджеты, те же телевизоры, компьютеры, говорят, что у них покрытие, которое не портит зрение, что абсолютно безопасно. Это все-таки миф?

Ольга Сыромятина, офтальмохирург 1-й категории:

Нет, это не миф. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

То есть было бы зрение еще хуже, наверное. Ольга Сыромятина:

Посмотрите, сейчас экраны не мерцают. То есть они не перенапрягают психическое состояние человека. Алеся Лакина:

Как же они тогда все-таки снижают зрение? Ольга Сыромятина:

Для взрослого человека компьютер, пользуетесь или не пользуетесь, совершенно все равно. У детей больше здесь. Мы будем говорить о том, что когда мы смотрим вблизи – если рассматривать этот механизм – то глаза должны конвергировать, то есть сводиться. Тем самым мышцы сжимают склеру и могут дополнительно ее растягивать. Вот где кроется опасность или развитие дополнительной близорукости.

Юлия Крыницкая:

Правда, что ты если сидишь за большим монитором, то зрение будет портиться меньше, чем если будешь все время смотреть в телефоне? Например, книжку читать. Ольга Сыромятина:

Если выбирать, то – да. Например, если мы будем говорить: смотреть телевизор или компьютер? Телевизор. Если компьютер или телефон – компьютер. То есть чем больше. Мы меньше просто напрягаемся. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я слышала еще один миф, что рядом с компьютером можно ставить кактус. Якобы переводить зрение на этот кактус, и глаза отдыхают.

Виктор Мазуркевич, магистр педагогических наук, психолог:

Это миф. Ольга Сыромятина:

Почему это миф? Наталья Надольская:

Это можно? Виктор Мазуркевич:

Переводить взгляд на кактус, может быть, да. Наталья Надольская:

Переводить взгляд. Ольга Сыромятина:

Вы как раз таки расслабляете свое зрение.