Первая помощь при ожогах. Что можно делать, а чего категорически нельзя?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

Первая помощь при ожогах. Что можно делать и чего категорически нельзя? Нужно охладить пораженный участок. Почему нельзя мазать ожог маслом?

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Главное условие – это чистота и обезболивание. Что каждый человек должен сделать и наверняка делал в своей жизни, когда ошпарил пальчик? Юлия Артюх:

В воду. Алексей Часнойть:

Совершенно верно. Это охлаждение пораженного участка тела, кожи. Юлия Артюх:

А маслом помазать?

Алексей Часнойть:

А вот это категорически нет. Для чего мы охлаждаем? Температурный агент, который воздействовал на кожу, либо это химический агент. Он, попадая на кожу, остается там, и нам нужно под проточной водой (не холодной, не полностью открывать холодный кран и сунуть туда на полчаса руку, а чтобы это была комфортная, прохладная температура) снизить термический агент, чтобы он дальше не повреждал. Плюс обезболивающий эффект опять же будет. То есть в течение 10-15 минут можно, периодически доставая пораженный участок тела, охлаждать так. И то же самое можно делать с маленькими детьми. Хотелось бы сказать, что это нужно делать не очень холодной водой, иначе можно их еще переохладить. То есть не нужно стараться снимать одежду пораженную. Если кипятком облиться, то одежда пропитывается горячей жидкостью. Если вы будете снимать одежду, то это удлинит процесс контакта с холодной водичкой. Проще быстрее подбежать и через одежду все это охлаждать. Это единственное, что можно посоветовать людям в домашних условиях делать. Правильно, с определенной температурой (до 20 градусов тепла, не ниже) до 10-15 минут охлаждение.