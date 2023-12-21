Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

ВНС – это та самая попытка сделать того самого виртуального, коллективного, может быть, полумифического пока еще, потому что мы его не видели в действии, соратника, который бы осилил, скажем так, ту ношу, которую несет на себе лидер. Потому что на самом деле ноша неподъемная. Ты сначала полетай по Африке, по Ближнему Востоку и в Пекин, а потом вернись и проведи совещание по ценам. Тогда будет понятно. То есть вот диапазон, что называется. Это как у певцов 6-8 октав. Это не каждый рояль еще возьмет. А это придется кому-то делать. И, видимо, нет такого соратника, на которого можно было это возложить.

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