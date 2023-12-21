Муковозчик: Лукашенко может вообще не говорить, но слушать вы его будете с карандашом

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание у Президента по вопросам ценообразования и вклад Александра Лукашенко в безопасность в стране. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:

Всех сегодня взбудоражила вечная тема: здоровье Президента. Они 20 лет уже с этим...

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

У них же, собственно, ничего не осталось, кроме как сидеть на попе и ждать «черного лебедя». Да? Хоть какого. Поэтому «черного лебедя» они готовы увидеть в любой пробежавшей курице. Нет, чтобы посмотреть, как их гоняет на Польше Туск. Тряпками...

Григорий Азаренок:

Но там молчок полный. В связи с этим хочется сказать: для вас нехорошие вы люди, упыри, мерзавцы, для вас даже шепот Лукашенко, даже взгляд Лукашенко, он все равно будет звучать набатом, он все равно будет звучать громко. И он будет звучать вашим приговором, что бы Лукашенко ни говорил и как бы громко или тихо он это ни говорил.

Андрей Муковозчик:

Смотри, я могу еще добавить. Просто вы напомнили, как старую байку. Как к Сергею Михалкову кто-то подошел, начал критиковать слова гимна, который он написал. Так вот, просто перефразирую: Лукашенко может говорить шепотом, Лукашенко может говорить сиплым голосом, Лукашенко может вообще не говорить, но слушать вы его будете с карандашом.

Григорий Азаренок:

Стоя.

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