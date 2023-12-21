Роман Головченко: в регионах страны наблюдаются положительные тенденции

Инвестиционные показатели во всех регионах Беларуси превысили уровень предыдущего года. Тем не менее в стране ждут еще больше инициатив в реализации новых программ. Наподобие «один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сегодня, 21 декабря, обозначили в правительстве. Там анализировали то, как выполняются поручения главы государства по ускоренному социально-экономическому развитию городов и районов с населением более 80 тысяч человек.

Премьер-министр Роман Головченко обозначил, что в одиннадцати регионах страны наблюдаются положительные тенденции. В первую очередь в финансовых показателях. В Беларуси сохранили устойчивый рост промышленного производства и объемов получения сельхозпродукции. Вместе с тем есть и недоработки. Это касается привлечения инвестиций в основной капитал строительства жилья, уровня оплаты труда на небольших предприятиях.