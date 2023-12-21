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Роман Головченко: в регионах страны наблюдаются положительные тенденции

21 декабря 2023 19:44
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Инвестиционные показатели во всех регионах Беларуси превысили уровень предыдущего года. Тем не менее в стране ждут еще больше инициатив в реализации новых программ. Наподобие «один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сегодня, 21 декабря, обозначили в правительстве. Там анализировали то, как выполняются поручения главы государства по ускоренному социально-экономическому развитию городов и районов с населением более 80 тысяч человек.

Премьер-министр Роман Головченко обозначил, что в одиннадцати регионах страны наблюдаются положительные тенденции. В первую очередь в финансовых показателях. В Беларуси сохранили устойчивый рост промышленного производства и объемов получения сельхозпродукции. Вместе с тем есть и недоработки. Это касается привлечения инвестиций в основной капитал строительства жилья, уровня оплаты труда на небольших предприятиях.

Роман Головченко: в регионах страны наблюдаются положительные тенденции-1

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Более успешные территории по большому количеству показателей это Оршанский регион, где существовала отдельная программа развития этого района. Лидский район. Естественно, сегодня дана оценка всем территориям. Мы видим, что чаще всего на территориях «80 плюс» за работой валообразующих предприятий (например, таких как нефтеперерабатывающие предприятия в Полоцке, Мозыре) не уделяется достаточного внимания предприятиям малой коммунальной формы собственности и безведомственной.

Всего за пять лет в рамках госпрограммы «80 плюс» в регионах планируют реализовать свыше 500 инфраструктурных и производственных проектов. По большей части из них уже ведутся работы.

# Государственная политика # общество # Роман Головченко # Татьяна Бранцевич

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