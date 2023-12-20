Петровский: «Каждый гражданин должен понимать, что он сотрудник КГБ»

Григорий Азаренок, СТВ: Итак, все под 2025 год выстраивается. 2024-й – это обкатка технологий, это репетиция. Будут готовиться именно к президентским выборам. Петр, что нам надо в этом случае знать, понимать?

Петр Петровский, политолог:

Прежде всего, нам надо, чтобы общество было бдительным. Сегодня День Комитета госбезопасности, а значит, что каждый гражданин должен понимать, что он сотрудник Комитета госбезопасности. Подозрительные типы на непонятных номерах разъезжают, что-то делают – лучше лишний раз проверить, чем не проверить. Это первый момент.

Второй момент – это уже государственным органам. 2024 год очень важный – у нас пройдет единый день голосования. Но не президентские. А в России – президентские, в США – президентские, в Евросоюзе – в Европарламент. Забывают, что и на Тайване выборы, от которых будет зависеть, как Тайвань будет реинтегрирован в Китай. И все это прекрасно понимают. Следующий год такой триггерный, и от результатов следующего года будет зависеть сценарий, который выберет Запад. Будет это сценарий игры в долгую либо они решат взять что-то тут дестабилизировать с кондачка.

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