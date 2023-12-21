Азарёнок: у нашего Батьки всегда один интерес – народ, я вас никогда не предавал и не предам

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание у Президента по вопросам ценообразования и вклад Александра Лукашенко в безопасность в стране. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас Батька всегда говорит: делай, как я. У Батьки нет второго, третьего, пятого, десятого дна. У него нет каких-то двойных, тройных интересов. У него интерес всегда один: народ, я вас никогда не предавал и я вас никогда не предам. И поэтому чего нам тут по кривой дорожке идти, если есть прямая лыжня, которую дает нам наш глава государства?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Нас пугали в очередной раз. И самое главное, ладно, нас. Нас уже не испугаешь. Я имею в виду журналистов, тех, кто этим занимается. Население пугали. Пугали население, которое должно было побежать, снимать вклады, делать закупки.

Григорий Азаренок:

Какой-то рынок. Три бизнесмена каких-то не вышли на какой-то рынок. Вот эти вот лавочники. Все, там уже забастовка мелкого бизнеса. Там еще чего-то.

Андрей Муковозчик:

Вот то же самое, что в России раскрутили с яйцами. Нет проблемы на самом деле, но ее искусственно раздули и таки довели до пресс-конференции президента России. И он взялся за яйца.

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