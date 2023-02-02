Как провести свободное время с пользой? Дети и подростки могут поучаствовать в патриотическом проекте «Зимний маршрут»

В период каникул ребята из разных учреждений образования Беларуси на своем личном примере показывают, как провести свободное время с пользой. Республиканский патриотический проект «Зимний маршрут» – это комплекс мероприятий, направленных на становление гражданской позиции молодежи, реализации трудового, коммуникативного и творческого потенциала.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Белорусский республиканский союз молодежи проводит целенаправленную работу по совершенствованию гражданско-патриотического воспитания молодых граждан. Так вот, данный проект «Зимний маршрут» как раз и является примером того, как молодые ребята, бойцы студенческих отрядов, на уровне «равный обучает равного» рассказывают, говорят о важности сохранения исторической памяти и правды, о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Встречи с ветеранами войны, труда, работа с младшим поколением в учреждениях образования, насыщенная творческая программа. В формате «равный обучает равного» ребята показывают сверстникам, насколько важно доносить историческую правду, говорить о героическом подвиге белорусского, да и в целом советского народа в годы Великой Отечественной войны. Александр Прохоров:

Конечно, очень важно, что наши ребята заходят к младшим товарищам, к школьникам, чаще всего в учреждения общего среднего образования, рассказывают это. Это вопросы профориентации, это работа в коллективе, кроме того, ребята готовят творческую программу, их на ура встречают с концертами в районных домах культуры, в учреждениях образования. Конечно, очень важно, что наш проект вышел уже на международный уровень, и впервые в этом году вместе с нами отправились в зимний маршрут и ребята из Российской Федерации.

Илюза Фархутдинова, боец отряда «Натхненне»:

Я приехала к вам в Беларусь из России. Впервые нахожусь в этой замечательной стране. И считаю то, что я сюда приехала, было действительно не зря. Я познакомилась с новыми ребятами отряда зимнего маршрута «Натхненне», обрела новых друзей. Есть в «Зимнем маршруте» и спортивная, и творческая составляющие – концертные программы, мастер-классы, состязания и многое другое.

Алина Васильева, боец отряда «Натхненне»:

26 января мы отправились в наш зимний маршрут на целых семь дней. Посещали учреждения образования, возлагали цветы, проводили митинги на братских могилах, чтили память погибших. Конечно, проводили трудовые акции, помогали тем, кому это нужно.