Как провести свободное время с пользой? Дети и подростки могут поучаствовать в патриотическом проекте «Зимний маршрут»
В период каникул ребята из разных учреждений образования Беларуси на своем личном примере показывают, как провести свободное время с пользой. Республиканский патриотический проект «Зимний маршрут» – это комплекс мероприятий, направленных на становление гражданской позиции молодежи, реализации трудового, коммуникативного и творческого потенциала.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
Белорусский республиканский союз молодежи проводит целенаправленную работу по совершенствованию гражданско-патриотического воспитания молодых граждан. Так вот, данный проект «Зимний маршрут» как раз и является примером того, как молодые ребята, бойцы студенческих отрядов, на уровне «равный обучает равного» рассказывают, говорят о важности сохранения исторической памяти и правды, о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Встречи с ветеранами войны, труда, работа с младшим поколением в учреждениях образования, насыщенная творческая программа. В формате «равный обучает равного» ребята показывают сверстникам, насколько важно доносить историческую правду, говорить о героическом подвиге белорусского, да и в целом советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Александр Прохоров:
Конечно, очень важно, что наши ребята заходят к младшим товарищам, к школьникам, чаще всего в учреждения общего среднего образования, рассказывают это. Это вопросы профориентации, это работа в коллективе, кроме того, ребята готовят творческую программу, их на ура встречают с концертами в районных домах культуры, в учреждениях образования. Конечно, очень важно, что наш проект вышел уже на международный уровень, и впервые в этом году вместе с нами отправились в зимний маршрут и ребята из Российской Федерации.
Илюза Фархутдинова, боец отряда «Натхненне»:
Я приехала к вам в Беларусь из России. Впервые нахожусь в этой замечательной стране. И считаю то, что я сюда приехала, было действительно не зря. Я познакомилась с новыми ребятами отряда зимнего маршрута «Натхненне», обрела новых друзей.
Есть в «Зимнем маршруте» и спортивная, и творческая составляющие – концертные программы, мастер-классы, состязания и многое другое.
Алина Васильева, боец отряда «Натхненне»:
26 января мы отправились в наш зимний маршрут на целых семь дней. Посещали учреждения образования, возлагали цветы, проводили митинги на братских могилах, чтили память погибших. Конечно, проводили трудовые акции, помогали тем, кому это нужно.
Михаил Гелах, командир отряда «Натхненне»:
Впечатления на самом деле от зимнего маршрута, как и стоило ожидать, это всегда буря эмоций, всегда позитивное хорошее настроение, и пускай даже когда-то нам может не хватать немножко сна, но мы все равно просыпаемся и идем только вперед. К ребятам, к этим вот потрясающим детским улыбкам, на работу с ними. Ребята наши постоянно вдохновляются, работая с детьми, очень много положительных эмоций, большой заряд бодрости от детей, мы получаем даже больше, чем им отдаем.
В этом году проект объединил почти 150 активных молодых людей. А это 7 трудовых коллективов. В Минской области работали команды «Сердце севера» и «Натхненне».
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