Новый инвестпроект на базе местного технопарка. В Бресте уже начали выполнять поручение Президента

Новости Беларуси. Как вдохнуть новую жизнь в небольшие райцентры и остановить трудовую миграцию населения внутри страны? Если не панацеей, то чем еще назовешь предельно конкретное поручение Президента: в каждом районе или городе создать новые производства за счет привлечения инвестиций. Александр Лукашенко предупреждал: это станет экзаменом на своего рода профпригодность всех руководителей местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный инвестпроект, которым смогут воспользоваться даже небольшие предприятия из всего Брестского региона. Научно-технологический парк переживает свою индустриальную революцию. Площади уже увеличились в 2,5 раза. На них устанавливают новое оборудование – около полусотни единиц промышленной инновационной техники.

Андрей Г ребенников, главный инженер Б рестского научно-технологического парка: Наши возможности дадут бизнесу то, чего сегодня в Бресте даже нет: это качественная 3D-печать, качественное изготовление продукции инновационной, которую изготовить на другом оборудовании, кроме как на нашем, невозможно. И бизнесу это даст возможность развиваться.

На базе технопарка создадут центр коллективного пользования, а это значит, что доступ к инновационному оборудованию будут иметь все резиденты. Планируют создать не менее 90 высокопроизводительных рабочих мест.

Кристина Протосовицкая, к орреспондент: Один из резидентов Брестского технологического парка создает производство по выпуску насосов из композитных материалов, но инновационным способом. Сперва 3D-принтер напечатает прототип, а затем пласт-автомат создаст серийный выпуск.

«Один район – один проект». Новое производство с упором на экспорт запустили в Лепеле.

Металлические аналоги насосов – это трудоемко и по времени затратно, а композитные материалы обеспечивают простоту в производстве. Этого продукта не существует на пространстве СНГ, да и в Европе предлагают лишь в Италии. А потому на внешних рынках прогнозируют бум. Благодаря обновлению технопарка планируют создавать и роботов для перерабатывающих предприятий всей области.

Александр Гайчук, начальник управления экономики Брестского горисполкома:

Сейчас робототехнические комплексы уже начинают производиться. Под 3D-литивые формы подготавливают помещения. Насос из композитных материалов сейчас проходит проверку на востребованность. И под потребность наших и зарубежных потребителей разрабатывается конструкторская документация, которая будет потом внедрена в систему технологическую. К концу года, думаю, увидим эти насосы.

Всего в Брестской области реализуют 18 инвестиционных проектов – это как расширение уже существующих предприятий, так и запуск новых, что позволит создать только в одном регионе страны более тысячи новых рабочих мест.