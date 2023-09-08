Муковозчик : чем теснее наше Союзное государство, тем больше Беларусь и Россия забирают на себя функции СССР

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

И наш Президент говорит именно то, с чего мы начинали: что большая страна, которая для нас была когда-то общей – Советский Союз, немало помогала африканцам в деле их освобождения от колониального рабства. Будем так говорить. Оно было сначала прямым рабством, потом это было колониальным рабством, сейчас это неоколониальное рабство. Но рабство рабством остается по-любому. И если африканцы собираются из этого выбираться, то да, белорусы протянут им руку помощи. Ну а россияне, насколько я понимаю, уже там, в некоторых странах.

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже там работают. И тут Президент никогда не говорит просто так. Он говорит: «Мы, белорусы, и мы, россияне, вас рады приветствовать, готовы вам помогать и все остальное». Вот взаимодействие белорусской дипломатии сейчас и лично Александра Лукашенко: визит в Зимбабве, визит в Иран, визит в Китай. Все это значит в совместном таком дипломатическом треке с Россией. Это же тоже о чем-то говорит.

Андрей Муковозчик:

Это совместная работа, потому что есть такое понятие – синергия – когда складываются два потока, а в итоге получается «один плюс один равно три», то есть да, пять, взаимоусиливается, взаимоумножается та мощь, которая вложена в какое-то действо. То же самое происходит сейчас: чем крепче, чем теснее, чем продвинутее, чем более взаимоинтегрированным становится наше Союзное государство, тем больше мы забираем на себя – вместе, и белорусы, и россияне – мы забираем на себя бывшие функции Советского Союза. Это были хорошие функции, это были функции, которые страна несла в мир – справедливость, ну пыталась, по крайней мере. Мы продолжаем эту историю, поэтому к нам тянутся и поэтому за нами правда и за нами будущее.

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