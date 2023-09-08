Юлия Абухович: очередное государство Африки доверяет Беларуси – доверяет развиваться вместе

Беларусь – Африка. Завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь. В знак уважения Александр Лукашенко прибыл в Национальный аэропорт лично, чтобы проводить высокого гостя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры двух государств успели пообщаться до отлета. Александр Лукашенко поинтересовался, успел ли Обианг Нгема отдохнуть, ведь программа визита была насыщенной. Читайте здесь. Лидер Экваториальной Гвинеи заверил, что в кратчайшие сроки будет сформирована и направлена делегация, чтобы поддерживать то тепло, которое установилось между нашими странами. Обианг Нгема впервые посетил нашу страну, и этот визит стал мощным импульсом, чтобы придать новое звучание двустороннему сотрудничеству. Как отметил белорусский лидер, народы Африки для нас не чужие, мы всецело поддерживаем их стремление к подлинной независимости и готовы вместе продвигать идеи многополярного мира на международных площадках.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

До встречи. Беларусь делегация Экваториальной Гвинеи покидает с пакетом двусторонних документов о сотрудничестве в различных сферах. Но это только начало большой совместной работы. С большой долей вероятности сегодня можно говорить, что в ближайшее время Минск и Малабо свяжут новые проекты. Африканские гости успели изучить наш промышленный потенциал, достижения в области здравоохранения и АПК. Кстати, белорусские продукты на рынке Экваториальной Гвинеи тоже хотели бы видеть. До отлета представители делегации успели распробовать Беларусь «на вкус». Утром на агрокомбинате «Дзержинский» для них провели дегустацию. Подробности. Президент Экваториальной Гвинеи высоко оценил белорусское мороженое. Практическое сотрудничество – следующий шаг во взаимодействии. Стороны сходятся во мнении, что кооперация позволит перейти на новый уровень партнерства.