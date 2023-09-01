Окай Депрем: союз России и Турции далеко не нравится США

Проект «Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Турция и Россия – это два центра геополитической силы, две державы крупные. Не кажется ли вам, что где-то там, на Западе, вынашиваются планы, чтобы стравить Турцию и Россию, потому что и Турция, и Россия своими независимыми суждениями в геополитике угрожают американскому гегемонизму?

Окай Депрем, турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель:

Да, совершенно верно, это очень важная тема, то, что вы подчеркнули. Естественно, в первую очередь раздражает очень, далеко не нравится США то, что Турция в последние года, несмотря на все нюансы политические, стала намного ближе к России, намного ближе к русскому миру, ближе к Евразийскому пространству.

То, что делается с Америкой на самом деле, в отношении к Турции, прекратит разнообразные стратегические, партнерские отношения. Потому что, действительно, никто не глуп в этом геополитическом пространстве. Сейчас известно, что Турция – одно из мощнейших ведущих сил Ближнего Востока, которая окажется рядом с Россией и автоматически геополитическая сила США оставляется в этом большом регионе.

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