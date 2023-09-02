Лебедева: дети – это товар для Украины

Григорий Азаренок, СТВ:

Они творят еще преступления с детьми. Со своими, украинскими детьми, которые у них там на территории. И вот вместо таких вот показушных «видосиков в подвалах», они вот это вот с удовольствием показывают. Но не покажут никогда то, что они творят на самом деле. Ты занималась расследованием, расскажи.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Да, сегодня ситуация такая, что на самом деле для Украины дети – это их товар. Складывается впечатление, не только у меня, а у правозащитников, у адвокатов, которые занимаются этими делами не только в России, но и за границей в том числе, что таким образом они просто рассчитываются за оружие. Потому что сегодня что есть у Украины? Это земля и дети. А дети – это такой гибкий материал, который можно воспитать, перевоспитать, можно вложить в их голову все что угодно. Из них можно сделать учителя, а можно сделать убийцу. Так вот они выбирают второе. Самая страшная история происходит, когда вывозят детей с территории ДНР, ЛНР – с бывшей территории Украины. Подделывают документы, вывозят детей на территорию «западэншчыны», в том числе не только подделывают документы, но и отправляют такие организации, как «Белые ангелы», когда они ищут детей по фотографиям, то есть это уже дети, которых хочет уже кто-то купить, приобрести, я так понимаю. И вот, например, история девочки из Бахмута, когда ее искали эти «Белые ангелы». К счастью, ее близкие – дедушка с бабушкой – смогли спасти и спрятать. Но есть еще и другие истории: когда украинцы выезжают на территорию ЕС, и у них отнимают детей разных возрастов.

Григорий Азаренок:

А там это запросто. Это так называемая «ювеналка».

Ксения Лебедева:

Ювенальная юстиция, да. Но это беззаконие своего рода. Тогда как для нас воспитание детей – это преодоление себя, когда ты учишь его, заставляешь что-то делать, работать над собой. У них это считается преступлением над ребенком, и даже в этом случае они изымают детей. Недавно я столкнулась с таким случаем, как-нибудь позже об этом расскажу. А здесь история такая, что пара из Одессы переехала в Швейцарию, у них должна была родиться двойня, один ребенок умер в утробе матери, а когда второй родился, его сразу же отдали. Кому отдали, изъяли, непонятно. В результате выяснилось, что этого ребенка просто продали женщине богатой, которая мечтала о ребенке. Вот таким образом сегодня распоряжаются украинскими детьми. И что самое интересное, украинские власти, украинские консульства не реагируют на все это. Они делают вид, что этого не замечают: на матерей, которые приходят к их зданиям, они просто вызывают полицию, и на этом все. Поэтому, безусловно, сегодня идет торговля украинскими детьми. Те, кого не могут отдать в семьи какие-то, в том числе в гей-семьи, они могут исчезать, когда мы говорим о том, что их отправляют на органы. Их отправляют в детские дома. Сегодня известно, что количество детских домов на территории Евросоюза растет. Для чего они создают эти детские дома? Для чего они изымают детей?

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