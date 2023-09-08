Государственных наград удостоены 60 представителей различных сфер деятельности

Высокую оценку получили люди, чей многолетний труд и высокий профессионализм послужил многогранному развитию нашей страны. Без внимания не остались достижения педагогов, врачей, ученых, представителей творческих профессий. Награды ждут и тех, кто отличился в воинской службе и охране государственной границы, обеспечении законности и укреплении правопорядка. Также отмечены мужество и отвага, проявленные при спасении людей во время пожара.