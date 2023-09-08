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Государственных наград удостоены 60 представителей различных сфер деятельности

08 сентября 2023 16:57
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Новости Беларуси. Ордена, медали, почетные звания и благодарности. Более 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственных наград удостоены 60 представителей различных сфер деятельности-1

Высокую оценку получили люди, чей многолетний труд и высокий профессионализм послужил многогранному развитию нашей страны. Без внимания не остались достижения педагогов, врачей, ученых, представителей творческих профессий. Награды ждут и тех, кто отличился в воинской службе и охране государственной границы, обеспечении законности и укреплении правопорядка. Также отмечены мужество и отвага, проявленные при спасении людей во время пожара.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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