«Мы собирали подписи». Какое обращение белорусских женщин рассматривали в ООН?

Новости Беларуси. Белорусскому союзу женщин – 30 лет. Сегодня белоруски все чаще добиваются успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им доверяют руководящие посты. Как женщинам удается держать на своих хрупких плечах, без преувеличения, весь мир? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мы сделали пометку, какие проекты были у вас в 2021 году и, в принципе, которые уже на протяжении многих лет. Их, правда, очень много: «Крепка семья – крепка держава», «Женщина года», «Музей матери», «Семья года». Можно перечислять бесконечно. На ваш взгляд, может быть, самые любимые? Потому что понятно, что для вас они все очень значимые. Может быть, какие-то были более продуктивные, наиболее актуальные в этом году по сравнению с другими? Что вам запомнилось больше всего? Все-таки подводим итоги года.

Надежда Лазаревич, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш», член президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Не в этом году, в прошлом – замечательный проект, который у нас был в «Минск-Арене», в сентябре – наш форум. Конечно, мне кажется, вот он показал мощь всех женщин. Екатерина Забенько:

Силу наших женщин белорусских, смелость, отвагу. Надежда Лазаревич:

Да. Знаете, мы им гордимся. Тогда, когда мы присутствовали, мы не ожидали даже такого количества женщин и такой эмоции, которую мы переживем. Вот тогда, мы, наверное, поняли, что мы победили, и это все. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот тогда стало ясно, стало отправной точкой.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член президиума общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Действительно показали, что на самом деле происходит в нашей стране, что наш народ един, нас большинство. Вы знаете, женщина ведь не может быть вне политики. А вот как мы собирали подписи против санкций? Кстати, именно наше обращение рассматривали в ООН, обращение белорусских женщин. А наше обращение во все международные организации по поводу ситуации с беженцами...