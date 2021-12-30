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Дед Мороз обещал помочь с желаниями. Сотрудники Академии МВД поздравили воспитанников минского детдома

30 декабря 2021 13:27
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Новости Беларуси. К благотворительному марафону, традиции проведения которого уже больше 25 лет, присоединяются все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 декабря гостей снова встречали во всех регионах. Новогодние подарки получили и воспитанники столичного детского дома № 3. Вниманием ребят окружили сотрудники Академии МВД.  

Дед Мороз обещал помочь с желаниями. Сотрудники Академии МВД поздравили воспитанников минского детдома-1

Сопровождали гостей главные новогодние персонажи. Для них дети подготовили стихи и песни. В новогоднем поздравлении ребятам пожелали исполнения самых заветных желаний. Дед Мороз обещал помочь.  

Дед Мороз обещал помочь с желаниями. Сотрудники Академии МВД поздравили воспитанников минского детдома-4

Александр Васильев, начальник академии МВД Беларуси:  
Самое важное, чтобы детишки видели в сотрудниках органов внутренних дел не только защитников, но и друзей. Им очень не хватает родительского тепла и заботы, я думаю, что дружеские отношения хоть как-то могут заметить эти важные жизненные качества.  

Дед Мороз обещал помочь с желаниями. Сотрудники Академии МВД поздравили воспитанников минского детдома-7

Академию МВД с детским домом связывает многолетняя дружба. Милицейский вуз оказывает необходимую помощь подшефному учреждению и не забывает о воспитанниках круглый год.  

# Новый год # общество # Александр Васильев # Фотофакт

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