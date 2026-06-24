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От мясных деликатесов до сладостей: чем Беларусь будет удивлять гостей на выставке в Китае

24 июня 2026 17:15
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Беларусь расширяет свое присутствие на одном из ключевых рынков Азии. В китайском Урумчи готовится к открытию международное ЭКСПО «Китай – Евразия», которое традиционно собирает представителей десятков стран и крупнейших компаний мира. На площадке форума свою продукцию представят и белорусские производители. В составе коллективной экспозиции Made in Belarus – предприятия пищевой промышленности, а также представители туристической отрасли. Для отечественного бизнеса это возможность укрепить позиции на китайском рынке и найти новых зарубежных партнеров.

С какими проектами Беларусь приехала в Урумчи и какие перспективы открывает участие в этом форуме – репортаж Влады Родовской. 

От мясных деликатесов до сладостей: чем Беларусь будет удивлять гостей на выставке в Китае-2

Влада Родовская, корреспондент:
В синьцзянском выставочном центре завершаются последние приготовления к приему международной экспозиции «Китай - Евразия», которая 25 июня откроет свои двери. Свои достижения продемонстрируют представители из разных стран. Масштабы поражают: площадь выставки – 140 тысяч квадратных метров. Для понимания – это почти как 20 футбольных полей.

От мясных деликатесов до сладостей: чем Беларусь будет удивлять гостей на выставке в Китае-4

Выставка «Китай – Евразия» – не просто витрина достижений. Сегодня это стратегическая платформа для укрепления глобального партнерства. Возможности этой масштабной выставки намерена использовать и наша страна. В 2026 году в Урумчи Беларусь делает ставку на свой туристический и пищевой потенциал. Нашу экспозицию представят топовые производители страны. Вкусовое разнообразие огромное: от мясных деликатесов до сладостей...

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей.

От мясных деликатесов до сладостей: чем Беларусь будет удивлять гостей на выставке в Китае-6

Антон Каленик, шеф-амбассадор белорусских экспозиций ЭКСПО «Китай-Евразия» 2026:
Все интересуются Беларусью: культурой, традициями, пробуют наши блюда. И всегда мы собираем не только китайскую сторону, а всех участников выставки. Все приходят попробовать, говорят, что наша еда понятная, натуральная. Всем нравится сочетание вкусов и специй. Будем делать как всегда: удивлять, покорять сердца и рассказывать про нашу Беларусь.

От мясных деликатесов до сладостей: чем Беларусь будет удивлять гостей на выставке в Китае-8

Мощный старт уже есть. Только за 2025 год объем белорусского экспорта в Синьцзян-Уйгурский автономный район увеличился в 15 раз. Главная задача сегодня — превратить этот рекорд в новые совместные проекты и расширить географию поставок. Выставка «Китай – Евразия» – идеальная площадка для реализации этих планов. Помимо демонстрационной части, участников ждет марафон деловой активности: форумы, переговоры, встречи.

Это уже 9-й форум по счету. За это время он объединил десятки правительственных делегаций и свыше 140 тысяч бизнес-лидеров из 120 стран. В этом году организаторы не планируют снижать планку, а значит ожидаем солидный портфель новых деловых контрактов.

Подробности в видео.

# Беларусь-Китай # Выставка # Продукты питания # Экспорт

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