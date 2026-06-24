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Новости по тегу #Ирина Соболь

Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса
24 июня 2026 18:14

Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса

Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо
24 июня 2026 17:58

Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог
24 июня 2026 17:36

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог

Сколько граммов сахара в день можно давать ребёнку – рассказала специалист
17 июня 2025 15:48

Сколько граммов сахара в день можно давать ребёнку – рассказала специалист

О причинах возникновения инсулинорезистентности рассказала нутрициолог
17 июня 2025 15:44

О причинах возникновения инсулинорезистентности рассказала нутрициолог

Сахар белый и коричневый – в чём разница? Мнение специалиста
17 июня 2025 15:40

Сахар белый и коричневый – в чём разница? Мнение специалиста

Слиперы и сандалии. Показываем модную летнюю обувь для мужчин от «Марко»
28 мая 2020 07:37

Слиперы и сандалии. Показываем модную летнюю обувь для мужчин от «Марко»