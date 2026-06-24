Новости по тегу #Ирина Соболь

«Вегетарианство хорошо, когда ты подходишь, соблюдаешь определенный подход к жизни, философию жизни, когда ты расставляешь свои приоритеты и здраво употребляешь пищу».
«Белок несет генную информацию, он защищает наш иммунитет, он формирует гемоглобин в нашей крови».
«Нет, это очень вредно. Вы выкармливаете ребенка изначально молоком, в который входит казеин, белок».
Почему дети болеют? Сахар помогает развитию болезней в организме, то есть убивает кишечную микрофлору.
Многие нутрициологи и диетологи говорят, что понятие инсулинорезистентности не существует. Но такой диагноз есть и считается сахарным диабетом второго типа.
Мед – равно сахар, коричневый сахар – равно сахар. То есть все, что бы вы не взяли – это чистый сахар. Калорийность одинаковая, энергетический объем тоже.
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