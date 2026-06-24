Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов Беларуси и России

Минск уже встречает участников XIII Форума регионов. В белорусскую столицу продолжают прибывать официальные делегации и гости масштабного союзного мероприятия. В Минск прибыла председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию, которая примет участие в ключевых мероприятиях форума, посвященного развитию межрегионального сотрудничества двух стран. Форум традиционно собирает представителей регионов Беларуси и России для обсуждения экономического, промышленного и гуманитарного взаимодействия, а также для подписания новых соглашений о сотрудничестве.