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Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов Беларуси и России

24 июня 2026 17:17
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Минск уже встречает участников XIII Форума регионов. В белорусскую столицу продолжают прибывать официальные делегации и гости масштабного союзного мероприятия. В Минск прибыла председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию, которая примет участие в ключевых мероприятиях форума, посвященного развитию межрегионального сотрудничества двух стран. Форум традиционно собирает представителей регионов Беларуси и России для обсуждения экономического, промышленного и гуманитарного взаимодействия, а также для подписания новых соглашений о сотрудничестве.

25 июня стартует XIII Форум регионов Беларуси и России: как проходит подготовка?

# Союзное государство # Валентина Матвиенко # Беларусь-Россия

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