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Можно ли избавиться от аллергии, регулярно обливаясь холодной водой? Опыт белоруса

21 февраля 2023 20:30
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В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как быстро вам помог нетрадиционный метод лечения – обливание водой? То есть сколько это заняло по времени, когда вы поняли, что аллергии больше нет?

Можно ли избавиться от аллергии, регулярно обливаясь холодной водой? Опыт белоруса-1

Дамир Назипов, излечился от аллергии путем обливания холодной водой:
Примерно, наверное, где-то от пяти до шести месяцев.

Юлия Самусенко:
То есть это было так регулярно в течение полугода?

Дамир Назипов:
Да, перед сном каждый день в тазик наполняется холодная вода из-под крана. Желательно, конечно, это делать именно зимой, когда она наиболее холодная. То есть я обливался таким образом, постепенно ореол этого аллергического пятна становился все меньше.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Дамир, вам не кажется, что вы просто не дали шанса еще врачам, возможно, диагностировать вашу болезнь? Может быть, Валерий, ему стоило просто обратиться к другому врачу? Ведь не секрет, что сколько медиков – столько мнений. Возможно, был бы поставлен правильный диагноз, и традиционная медицина так же помогла?

Можно ли избавиться от аллергии, регулярно обливаясь холодной водой? Опыт белоруса-4

Валерий Молостов, врач-вертебролог:
Я умаю, что многие болезни аллергического плана можно вылечить иглотерапией и даже психотерапией.

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# Народная медицина # общество # Юлия Самусенко # Дамир Назипов # Наталья Надольская # Валерий Молостов # Фотофакт

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