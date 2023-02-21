Можно ли избавиться от аллергии, регулярно обливаясь холодной водой? Опыт белоруса

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как быстро вам помог нетрадиционный метод лечения – обливание водой? То есть сколько это заняло по времени, когда вы поняли, что аллергии больше нет?

Дамир Назипов, излечился от аллергии путем обливания холодной водой:

Примерно, наверное, где-то от пяти до шести месяцев. Юлия Самусенко:

То есть это было так регулярно в течение полугода? Дамир Назипов:

Да, перед сном каждый день в тазик наполняется холодная вода из-под крана. Желательно, конечно, это делать именно зимой, когда она наиболее холодная. То есть я обливался таким образом, постепенно ореол этого аллергического пятна становился все меньше. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Дамир, вам не кажется, что вы просто не дали шанса еще врачам, возможно, диагностировать вашу болезнь? Может быть, Валерий, ему стоило просто обратиться к другому врачу? Ведь не секрет, что сколько медиков – столько мнений. Возможно, был бы поставлен правильный диагноз, и традиционная медицина так же помогла?