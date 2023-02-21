Можно ли вылечить радикулит змеиным ядом? Рассказал врач

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скольких людей вылечил змеиный яд когда-то. Вспомните, в советские времена широко использовался змеиный яд. Валерий, вспоминайте.