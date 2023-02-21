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Можно ли вылечить радикулит змеиным ядом? Рассказал врач

21 февраля 2023 18:06
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В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Скольких людей вылечил змеиный яд когда-то. Вспомните, в советские времена широко использовался змеиный яд. Валерий, вспоминайте.  

Можно ли вылечить радикулит змеиным ядом? Рассказал врач-1

Валерий Молостов, врач-вертебролог:  
Да, и другие змеиные яды. Они втираются в место радикулита, там возникает высокая температура и радикулитчики чувствуют себя легче. Тут надо подходить еще вот к какому вопросу: дело в том, что не каждый радикулит вызывает боли. Есть еще смещение оси позвоночника. Без мануальной терапии и парилки, где можно попарить, расслабить связки и вставить диск, тут невозможно.  

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# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Валерий Молостов # Фотофакт

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