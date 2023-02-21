Прямой эфир

Абмеркавалі УНС і сусветную палітычную абстаноўку. Рыжанкоў сустрэўся са студэнтамі ў рамках «Заліковай размовы»

21 февраля 2023 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Усебеларускі народны сход, сусветная палітычная абстаноўка і супрацоўніцтва Саюзнай дзяржавы. Вострыя пытанні абмеркавалі на чарговай сустрэчы праекта «Заліковая размова», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Яна адбылася ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі.

Абмеркавалі УНС і сусветную палітычную абстаноўку. Рыжанкоў сустрэўся са студэнтамі ў рамках «Заліковай размовы»-1

Там са студэнтамі сустрэўся першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Максім Рыжанкоў. Падчас гутаркі абмеркавалі супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай Дзяржавы, з краінамі, куды не так даўно здзейсніў візіты беларускі лідар. Асаблівую цікавасць маладыя людзі праявілі да пытанняў арганізацыі Усебеларускага народнага сходу. Гэта і зразумела. Ва аўдыторыі сабраліся будучыя кіраўнікі, якіх рыхтуе Акадэмія.

Абмеркавалі УНС і сусветную палітычную абстаноўку. Рыжанкоў сустрэўся са студэнтамі ў рамках «Заліковай размовы»-4

Максім Рыжанкоў, першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі:
Это вообще огромная ответственность прийти сюда, с ребятами разговаривать. И на самом деле подкрепить вот эту вот уверенность в том, что страна правильно развивается, что вуз этот правильный, который они выбрали. И, конечно, поговорить о тех темах, которые сегодня волнуют всех.

Абмеркавалі УНС і сусветную палітычную абстаноўку. Рыжанкоў сустрэўся са студэнтамі ў рамках «Заліковай размовы»-7

Данііл Бранавіцкі, студэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі:
Мне кажется, что молодежи и в частности мне как будущему управленцу необходимо такое общение с представителями власти, чтобы узнать об их работе, об их службе, об их зарубежных контактах, о том, как они вообще пришли в свою профессию, как они себя чувствуют на этом месте и какие пожелания они бы дали будущему госслужащему.

Абмеркавалі УНС і сусветную палітычную абстаноўку. Рыжанкоў сустрэўся са студэнтамі ў рамках «Заліковай размовы»-10

У рамках праекта працягваюцца сустрэчы маладых лідараў з маладзёжным актывам. Неўзабаве дыялогавы марафон чакаюць беларускія рэгіёны.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика # общество # Максим Рыженков # Даниил Брановицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства
21 февраля 2023 18:14

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства

Гайдукевич: «Решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы»
21 февраля 2023 18:12

Гайдукевич: «Решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы»

Польскія ўлады абмяжуюць рух грузавога транспарту праз «Кукурыкі». Што кажуць кіроўцы?
21 февраля 2023 18:10

Польскія ўлады абмяжуюць рух грузавога транспарту праз «Кукурыкі». Што кажуць кіроўцы?