Абмеркавалі УНС і сусветную палітычную абстаноўку. Рыжанкоў сустрэўся са студэнтамі ў рамках «Заліковай размовы»
Навіны Беларусі. Усебеларускі народны сход, сусветная палітычная абстаноўка і супрацоўніцтва Саюзнай дзяржавы. Вострыя пытанні абмеркавалі на чарговай сустрэчы праекта «Заліковая размова», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Яна адбылася ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі.
Там са студэнтамі сустрэўся першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Максім Рыжанкоў. Падчас гутаркі абмеркавалі супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай Дзяржавы, з краінамі, куды не так даўно здзейсніў візіты беларускі лідар. Асаблівую цікавасць маладыя людзі праявілі да пытанняў арганізацыі Усебеларускага народнага сходу. Гэта і зразумела. Ва аўдыторыі сабраліся будучыя кіраўнікі, якіх рыхтуе Акадэмія.
Максім Рыжанкоў, першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі:
Это вообще огромная ответственность – прийти сюда, с ребятами разговаривать. И на самом деле подкрепить вот эту вот уверенность в том, что страна правильно развивается, что вуз этот правильный, который они выбрали. И, конечно, поговорить о тех темах, которые сегодня волнуют всех.
Данііл Бранавіцкі, студэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі:
Мне кажется, что молодежи и в частности мне как будущему управленцу необходимо такое общение с представителями власти, чтобы узнать об их работе, об их службе, об их зарубежных контактах, о том, как они вообще пришли в свою профессию, как они себя чувствуют на этом месте и какие пожелания они бы дали будущему госслужащему.
У рамках праекта працягваюцца сустрэчы маладых лідараў з маладзёжным актывам. Неўзабаве дыялогавы марафон чакаюць беларускія рэгіёны.
Подписывайтесь на нас в Telegram!