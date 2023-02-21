Абмеркавалі УНС і сусветную палітычную абстаноўку. Рыжанкоў сустрэўся са студэнтамі ў рамках «Заліковай размовы»

Максім Р ыжанкоў, першы намеснік кіраўніка А дміністрацыі П рэзідэнта Б еларусі: Это вообще огромная ответственность – прийти сюда, с ребятами разговаривать. И на самом деле подкрепить вот эту вот уверенность в том, что страна правильно развивается, что вуз этот правильный, который они выбрали. И, конечно, поговорить о тех темах, которые сегодня волнуют всех.

Данііл Бранавіцкі, студэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Беларусі:

Мне кажется, что молодежи и в частности мне как будущему управленцу необходимо такое общение с представителями власти, чтобы узнать об их работе, об их службе, об их зарубежных контактах, о том, как они вообще пришли в свою профессию, как они себя чувствуют на этом месте и какие пожелания они бы дали будущему госслужащему.