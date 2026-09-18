Новости по тегу #Народная медицина

В нем участвуют представители около 20 государств. Беларусь представляет делегация Совета Республики во главе с вице-спикером Игорем Брилевичем.
«Прежде чем разрабатывать какой-то метод диагностики, профилактики, лечения, проводится ряд клинических исследований», – отметила врач-кардиолог.
Парадокс травничества заключается в том, что к травникам часто приходят люди, когда им уже много что не помогает, и они просят помощи. А травничество как раз таки работает наоборот.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33