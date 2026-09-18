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Новости по тегу #Народная медицина

Белорусские парламентарии участвуют в форуме ШОС по традиционной медицине в Китае
18 сентября 2026 06:00

Белорусские парламентарии участвуют в форуме ШОС по традиционной медицине в Китае

Народная медицина – это не заговоры! Что думают врачи про такие методы лечения
03 декабря 2025 17:48

Народная медицина – это не заговоры! Что думают врачи про такие методы лечения

Как стать травником и какие проблемы решает «аптечка» из растений? Рассказал фитооздоровитель
23 января 2025 15:43

Как стать травником и какие проблемы решает «аптечка» из растений? Рассказал фитооздоровитель

Китайская народная медицина – где её используют в Беларуси? Рассказываем об одном из лучших центров
18 апреля 2023 18:34

Китайская народная медицина – где её используют в Беларуси? Рассказываем об одном из лучших центров

«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?
07 апреля 2023 20:30

«После длительного бесплодия женщины рожают». Как пиявки помогают исцелиться ещё со времён Клеопатры?

Кашпировский, Джуна и Чумак. Как прославились «чудо-психотерапевты» и почему сегодня так популярны тарологи?
07 апреля 2023 17:30

Кашпировский, Джуна и Чумак. Как прославились «чудо-психотерапевты» и почему сегодня так популярны тарологи?

Спасла мать от инвалидности, а теперь лечит других травами. Белоруска рассказала, как делает эликсир здоровья из растений
07 апреля 2023 17:12

Спасла мать от инвалидности, а теперь лечит других травами. Белоруска рассказала, как делает эликсир здоровья из растений

Иглоукалывание, пиявки и мануальная терапия. Рассказываем о популярных методах в альтернативной медицине
07 апреля 2023 16:59

Иглоукалывание, пиявки и мануальная терапия. Рассказываем о популярных методах в альтернативной медицине

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»
07 апреля 2023 16:28

Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против»

«Комплекс и метод воздействия». Может ли восточная медицина заменить традиционные способы лечения?
01 апреля 2023 09:25

«Комплекс и метод воздействия». Может ли восточная медицина заменить традиционные способы лечения?

«Не все прибегают к лечению травами». Когда гомеопатия может помочь справиться с недугом?
31 марта 2023 21:06

«Не все прибегают к лечению травами». Когда гомеопатия может помочь справиться с недугом?

Температура 37 и выше. Можно ли ходить в баню при простуде?
31 марта 2023 15:35

Температура 37 и выше. Можно ли ходить в баню при простуде?