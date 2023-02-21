Прямой эфир

Гайдукевич: «Решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы»

21 февраля 2023 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зваротны адлік часу. А дзявятай гадзіне польскія ўлады збіраюцца абмежаваць рух грузавога транспарту праз пункт пропуску «Кукурыкі», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Рашэнне перш за ўсё парушае міжнародныя дамоўленасці. Яно ўскладніць і без таго няпростую сітуацыю на мяжы. Перад пунктам пропуску вырасла чарга – гэта звыш 400 аўтамабіляў. Каму дадуць зялёнае святло, а каму – не, не разумеюць нават дасведчаныя вадзіцелі.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста да польскага консульства.

Гайдукевич: «Решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы»-1

Алег Гайдукевiч, старшыня Лiберальна-дэмакратычнай партыi Беларусi, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусi:
Все действия Польши несамостоятельные. Польша пытается любым способом понравиться Соединенным Штатам Америки. Не случайно это решение принято именно сейчас, когда Польшу посещал президент США Байден. Это все – показывать им свою лояльность. При этом решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы. И бьет и по польскому бизнесу, и по Европейскому союзу. Поскольку белорусско-польская граница – это важный центр логистики между Западом и Востоком.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Польша # общество # Кристина Протосовицкая # Олег Гайдукевич # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польскія ўлады абмяжуюць рух грузавога транспарту праз «Кукурыкі». Што кажуць кіроўцы?
21 февраля 2023 18:10

Польскія ўлады абмяжуюць рух грузавога транспарту праз «Кукурыкі». Што кажуць кіроўцы?

Можно ли вылечить радикулит змеиным ядом? Рассказал врач
21 февраля 2023 18:06

Можно ли вылечить радикулит змеиным ядом? Рассказал врач

Сделаны из выжимки растений. В чём отличие гомеопатии от биологически активных добавок?
21 февраля 2023 18:03

Сделаны из выжимки растений. В чём отличие гомеопатии от биологически активных добавок?