Прямой эфир

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства

21 февраля 2023 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зваротны адлік часу. А дзявятай гадзіне польскія ўлады збіраюцца абмежаваць рух грузавога транспарту праз пункт пропуску «Кукурыкі», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Рашэнне перш за ўсё парушае міжнародныя дамоўленасці. Яно ўскладніць і без таго няпростую сітуацыю на мяжы. Перад пунктам пропуску вырасла чарга – гэта звыш 400 аўтамабіляў. Каму дадуць зялёнае святло, а каму – не, не разумеюць нават дасведчаныя вадзіцелі.

Польскія ўлады абмяжуюць рух грузавога транспарту праз «Кукурыкі». Што кажуць кіроўцы?

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-1

Кіраўнік Польшчы Анджэй Дуда нядаўна адзначыў, што яго краіна «ніколі ні да каго не мела ніякіх прэтэнзій». Як ён кажа, палякі хочуць жыць у міры і спакоі, будаваць добрасуседскія адносіны.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-4

Анджэй Дуда, прэзідэнт Польшчы:
Мы ўсе знаходзімся ў шэнгенскай зоне. Няма ніякіх праблем з перасячэннем граніцы. Мы жадаем, каб гэтак жа было з Украінай. Спадзяемся, у будучыні і з Беларуссю.

Гайдукевич: «Решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы». Падрабязнасці.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-7

У гэты ж час Міністэрства замежных спраў Польшчы робіць наступную заяву: Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю з мэтай бяспекі. З шасці пунктаў пропуску чатыры зачынены ў аднабаковым парадку польскімі ўладамі. А ў апошнім грузавым пункце «Кукурыкі» абмяжуюць рух ужо праз некалькі гадзін.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-10

Нет закрытию границ!

У Брэсце адбыўся пікет каля польскага консульства супраць закрыцця мяжы. Некалькі дзясяткаў беларусаў розных узростаў выказалі сваю адназначную пазіцыю.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-13

Данное действие со стороны соседней страны некорректно, так как многие жители нашей страны находятся за границей. И таким образом они не смогут приехать сюда, навестить своих родственников.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-16

Многие не могут увидеть своих родных, близких людей.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-19

У многих из нас в Польше живут родственники, друзья, знакомые. Открыты многие совместные проекты вместе с Польшей. И, к сожалению, они сейчас будут заморожены.

Варшава можа цалкам зачыніць мяжу з Беларуссю. Жыхары Брэста выйшлі да польскага консульства-22

У Год міру і стварэння звычайныя беларусы заклікаюць да разважлівасці і захаванні добрасуседскіх адносін паміж краінамі. У прыгранічным Брэсце каштоўнасць гэтага разумеюць па-асабліваму.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Граница # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гайдукевич: «Решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы»
21 февраля 2023 18:12

Гайдукевич: «Решение Польши противоречит здравому смыслу, нарушает все международные нормы»

Польскія ўлады абмяжуюць рух грузавога транспарту праз «Кукурыкі». Што кажуць кіроўцы?
21 февраля 2023 18:10

Польскія ўлады абмяжуюць рух грузавога транспарту праз «Кукурыкі». Што кажуць кіроўцы?

Можно ли вылечить радикулит змеиным ядом? Рассказал врач
21 февраля 2023 18:06

Можно ли вылечить радикулит змеиным ядом? Рассказал врач