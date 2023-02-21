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«Очень популярно употребление мухоморов». Целебные свойства или модный тренд?

21 февраля 2023 18:01
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В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Что это за новомодный тренд такой? Я знаю, что в последнее время стало очень популярно употребление мухоморов, то есть какой-то концентрат. Вы слышали об этом?  

«Очень популярно употребление мухоморов». Целебные свойства или модный тренд?-1

Ирина Сущевич, врач-гомеопат:  
Я слышала, конечно, об этом. В гомеопатии мухомор тоже используется, но в гомеопатической дозе – то есть это безопасно и только при определенных показаниях. Широко всем подряд мухоморы... Думают, что оздоровляться – это только слухи, я думаю.  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Все должно быть с умом?  

Ирина Сущевич:  
Да.  

Сделаны из выжимки растений. В чем отличие гомеопатии от биологически активных добавок – подробнее здесь.  

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# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Ирина Сущевич # Юлия Самусенко # Фотофакт

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