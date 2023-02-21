Сделаны из выжимки растений. В чём отличие гомеопатии от биологически активных добавок?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Гомеопатические препараты можно купить в обычной аптеке? Где это вообще все добывается – то, что вы, в принципе, выписываете?

Ирина Сущевич, врач-гомеопат:

Да, у нас есть две аптеки, которые в Минске, специализируются на изготовлении гомеопатических лекарств, одна – государственная, вторая – частная. По республике еще только в Могилеве, к сожалению. Если бы была возможность эти лекарства доставлять во все аптеки под заказ, скажем, то решилось бы намного проще, ведь пациенты со всей республики к нам едут. Юлия Самусенко:

Состав этих лекарств – это что вообще такое? Это какие-то травы, что в составе? Ирина Сущевич:

Да. Человечество всегда чем-то лечилось. Знали, что такая-то трава поможет от этой болезни или какая-то смесь минералов – что-то тоже.