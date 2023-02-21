Сделаны из выжимки растений. В чём отличие гомеопатии от биологически активных добавок?
В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Гомеопатические препараты можно купить в обычной аптеке? Где это вообще все добывается – то, что вы, в принципе, выписываете?
Ирина Сущевич, врач-гомеопат:
Да, у нас есть две аптеки, которые в Минске, специализируются на изготовлении гомеопатических лекарств, одна – государственная, вторая – частная. По республике еще только в Могилеве, к сожалению. Если бы была возможность эти лекарства доставлять во все аптеки под заказ, скажем, то решилось бы намного проще, ведь пациенты со всей республики к нам едут.
Юлия Самусенко:
Состав этих лекарств – это что вообще такое? Это какие-то травы, что в составе?
Ирина Сущевич:
Да. Человечество всегда чем-то лечилось. Знали, что такая-то трава поможет от этой болезни или какая-то смесь минералов – что-то тоже.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ирина, сейчас очень много в аптеках продается фитосборов, есть даже биологически активные добавки, которые, написано, что они сделаны из выжимки определенных растений – это гомеопатия?
Ирина Сущевич:
Нет, это не гомеопатия. Гомеопатия – это то, что определенным образом изготавливается. Там сверхмалые дозы исходного вещества. То есть используются сильные яды – например, мышьяк белый, болиголов, которым тоже можно отравиться и умереть. Их специальным образом разводят. Такой процесс – это было изобретено более 200 лет тому назад. Они действуют более глубоко, сильно, как ни странно, чем вытяжки и настойки.
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