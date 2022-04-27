«Травмирование в офисах». Какая опасность подстерегает сотрудников и что может случиться на производстве?
Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какая опасность подстерегает офисного работника? Можно сказать?
Павел Манько, главный технический инспектор труда Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Очень многое.
Наталья Надольская:
Скажите.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Ток, может быть?
Павел Манько:
Электрическое излучение от мониторов, неправильная заправка всех кабелей, которые есть.
Юлия Самусенко:
А случаются какие-то несчастные случаи?
Павел Манько:
Самое распространенное вообще травмирование в офисах – это падание с высоты собственного роста.
Наталья Надольская:
Это как? Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс?
Павел Манько:
Это распространенное вообще во всех отраслях. Но в офисных – это самое распространенное.
Наталья Надольская:
Это считается травмой на производстве?
Павел Манько:
Да. В зависимости, конечно, еще в какое время и так далее.
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