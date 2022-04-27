«Травмирование в офисах». Какая опасность подстерегает сотрудников и что может случиться на производстве?

Всемирный день охраны труда. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого. Что такое охрана труда и какие инструменты для этого необходимы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какая опасность подстерегает офисного работника? Можно сказать?