«Может, пора эту лавочку прикрывать?» Вот на какую хитрость идут иностранцы, чтобы лечиться бесплатно
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Понятие медицинского туризма – это очень актуально для Беларуси.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Настолько актуально, что государство зарабатывает десятки миллионов долларов, потому что приезжают к нам. От стоматологии до любой другой болезни, например, пересадка органов.
Алена Сырова, СТВ:
Одно дело, когда к нам приезжают наши зарубежные друзья, они оплачивают услуги. А другой момент, когда наши соотечественники, имея белорусский паспорт, проживая в другой стране, тратят деньги там, приезжают в Беларусь, чтобы получить медицинскую помощь бесплатно. Социальное государство. Мы даем такую возможность любому гражданину Беларуси. Может, пора эту лавочку прикрывать?
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы уже неоднократно подходили к этой теме. Учитывая, что у нас социальное государство, в данный момент как раз идет проработка тех видов медицинской помощи, которая предполагается согражданам, которые не участвуют в налогообложении.
Кирилл Казаков:
Это ранжирование на тунеядцев имеет место быть.
Алена Сырова:
И как разделять?
Елена Кроткова:
Здесь прорабатывается вопрос доступа медицинских учреждений к базе данных лиц, которые не участвуют в трудовом процессе, и те виды помощи, которые являются плановыми, то есть экстренная помощь в любом случае оказывается.
Кирилл Казаков:
То есть аппендицит вырежут и деньги не выставят?
Елена Кроткова:
Не выставят. Эта помощь оказывается бесплатно. Что касается стоматологических услуг, тех же плановых госпитализаций, на мой взгляд, это вполне так.
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