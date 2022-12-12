«Может, пора эту лавочку прикрывать?» Вот на какую хитрость идут иностранцы, чтобы лечиться бесплатно

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Понятие медицинского туризма – это очень актуально для Беларуси.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Настолько актуально, что государство зарабатывает десятки миллионов долларов, потому что приезжают к нам. От стоматологии до любой другой болезни, например, пересадка органов. Алена Сырова, СТВ:

Одно дело, когда к нам приезжают наши зарубежные друзья, они оплачивают услуги. А другой момент, когда наши соотечественники, имея белорусский паспорт, проживая в другой стране, тратят деньги там, приезжают в Беларусь, чтобы получить медицинскую помощь бесплатно. Социальное государство. Мы даем такую возможность любому гражданину Беларуси. Может, пора эту лавочку прикрывать?