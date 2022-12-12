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«Может, пора эту лавочку прикрывать?» Вот на какую хитрость идут иностранцы, чтобы лечиться бесплатно

12 декабря 2022 18:12
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Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Понятие медицинского туризма – это очень актуально для Беларуси.

«Может, пора эту лавочку прикрывать?» Вот на какую хитрость идут иностранцы, чтобы лечиться бесплатно -1

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Настолько актуально, что государство зарабатывает десятки миллионов долларов, потому что приезжают к нам. От стоматологии до любой другой болезни, например, пересадка органов.

Алена Сырова, СТВ:
Одно дело, когда к нам приезжают наши зарубежные друзья, они оплачивают услуги. А другой момент, когда наши соотечественники, имея белорусский паспорт, проживая в другой стране, тратят деньги там, приезжают в Беларусь, чтобы получить медицинскую помощь бесплатно. Социальное государство. Мы даем такую возможность любому гражданину Беларуси. Может, пора эту лавочку прикрывать?

«Может, пора эту лавочку прикрывать?» Вот на какую хитрость идут иностранцы, чтобы лечиться бесплатно -4

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы уже неоднократно подходили к этой теме. Учитывая, что у нас социальное государство, в данный момент как раз идет проработка тех видов медицинской помощи, которая предполагается согражданам, которые не участвуют в налогообложении.

Кирилл Казаков:
Это ранжирование на тунеядцев имеет место быть.

Алена Сырова:
И как разделять?

«Может, пора эту лавочку прикрывать?» Вот на какую хитрость идут иностранцы, чтобы лечиться бесплатно -7

Елена Кроткова:
Здесь прорабатывается вопрос доступа медицинских учреждений к базе данных лиц, которые не участвуют в трудовом процессе, и те виды помощи, которые являются плановыми, то есть экстренная помощь в любом случае оказывается.

Кирилл Казаков:
То есть аппендицит вырежут и деньги не выставят?

Елена Кроткова:
Не выставят. Эта помощь оказывается бесплатно. Что касается стоматологических услуг, тех же плановых госпитализаций, на мой взгляд, это вполне так.

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# Медицина # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Шевцов # Елена Кроткова # Фотофакт

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