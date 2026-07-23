Лукашенко: Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми ведомствами

Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О дисциплине и порядке все знают люди в погонах. Так должно быть. Люди в погонах Комитета госбезопасности должны знать еще больше. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений по линии одного из самых закрытых и важных ведомств страны. Обсудили конкретные задачи. Но отдельно Президент акцентировал внимание на усилении координирующей роли Государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря во взаимодействии с КГБ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления Госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну так, как в основном у нас сейчас строятся с военными взаимоотношения. Потому что ты [Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси] сам военный, это и хорошо.
И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь. Они Президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут не потерять из поля зрения и в Госсекретариате Комитет госбезопасности.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Первый зам – генерал КГБ.
Александр Лукашенко:
Ну это хорошо, что он первый зам. Так он зам, а я говорю о Госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и Госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только Президенту: внешняя разведка, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только Президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее.
Есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие, одобрение или какой-то замысел, программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то, ну и присматривать должен госсекретарь и Госсекретариат. Так, как правительство министерствами занимается, так Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями и докладывать Президенту.
Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен Президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди, в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности Президента.
Я часто говорю госсекретарю, ты – помощник Президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь твоя роль будет усилена с сегодняшнего дня. Почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
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