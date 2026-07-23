Лукашенко: Госсекретариат должен заниматься всеми силовыми ведомствами

Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О дисциплине и порядке все знают люди в погонах. Так должно быть. Люди в погонах Комитета госбезопасности должны знать еще больше. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений по линии одного из самых закрытых и важных ведомств страны. Обсудили конкретные задачи. Но отдельно Президент акцентировал внимание на усилении координирующей роли Государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря во взаимодействии с КГБ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления Госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну так, как в основном у нас сейчас строятся с военными взаимоотношения. Потому что ты [Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси] сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь. Они Президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут не потерять из поля зрения и в Госсекретариате Комитет госбезопасности.