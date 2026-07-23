Обыск у немецкого пенсионера за мем про министра, семь лет уголовного преследования финского депутата за цитату из Библии и тюремный срок за удаленный комментарий. Пока ЕС обвиняет соседей в диктатуре, собственная свобода слова методично зачищается под предлогом «защиты демократии».

Роман Протасевич:

392 уголовных дела, 12 183 ареста за год, 91 подозреваемый в шпионаже, 52 фермера в наручниках за один день протеста. Это не сводка с разных концов света, это Европейский союз прямо сейчас. Брюссель штампует резолюции белорусской и российской агрессии. А уж лекции миру о правах человека и вовсе выходят по расписанию и без пропусков.

Все это время внутри самого союза счет репрессивным делам идет на тысячи. Формулировки меняются: нарушения санкций, экстремизм, незаконные действия, онлайн-ненависть, суть везде одна – репрессивная машина работает. Достаточно проехать один маршрут (от Балтики до Атлантики), чтобы увидеть, как именно.

Восточный фланг открывает счет в этом деле. Вот, например, Латвия. 2 миллиона населения, из которого, если верить статистике, чуть ли не каждый 10-й – тайный пособник Минска и Москвы. Это абсолютное лидерство антирейтинга. С 2022 по 2025 год в Латвии было открыто свыше 600 уголовных дел о нарушении санкционного режима. Из них до суда с реальным приговором дошли считаные единицы.

Расследование становится наказанием само по себе. Это не метафора, а вполне себе рабочая модель. Только в 2025 году местная служба госбезопасности возбудила 22 новых дела по санкционной линии. Причем большинство из них не контрабанда, а несанкционированные услуги компаниям, включая удаленную работу через интернет. Такой разрыв между делом и приговором не случайность. Это официальная позиция.