Не хватает медиков и долгое ожидание приёма. Что не устраивает белорусов в здравоохранении?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Вот две новости, касающиеся сферы здравоохранения. Одна из Беларуси. Медики фиксируют количество новых случаев заболевания ОРВИ. Это сезонная история, декабрь. И выпустили белорусские медики памятку с перечислением симптомов, которые не стоит игнорировать и нужно непременно обращаться к врачу. И вторая новость. Медсестры Британии готовятся к забастовке. И сейчас там как раз рассматривают возможность привлечения к оказанию медицинской помощи даже военнослужащих. Вот две разные страны, две разные реальности. В связи с этим хотелось бы, прежде чем мы начнем нашу дискуссию, поблагодарить белорусских врачей. Которые, несмотря ни на какие сложности, несмотря на разные заболевания, пандемии, не пандемии, инфопандемии, продолжают выполнять свою работу и заботятся о нашем здоровье. Даже иногда больше, чем мы сами. Так вот, прежде чем мы приступим к дискуссии, предлагаю послушать мнение белорусов, которым мы задали один вопрос. «Что так, а что не так в сфере нашего здравоохранения?»

Умеют и спасти, и помочь. Сегодня надо отдать должное. Наверное, если сравнивать, как это везде, у нас очень достойно.

Нормальная медицина. И даже, может быть, получше, чем где-то. Потому что я знаю, что из-за границы приезжают к нам и зубы лечить, и по-женски все. Дай бог здоровья нашим врачам. Молодые доктора – прям превосходно. Я не знаю, или их учат сейчас по-новому, по-современному. У нас тут такие хирурги и терапевты, неврологи молодые. Вы знаете, прям душа радуется.

Вы знаете что, доволен. Мне пришлось недавно проходить МРТ в онкодиспансере. Очень хорошее отношение, никаких проблем. Очень относятся хорошо люди. Я доволен.

Медиков не хватает. Больных много, а медиков не хватает. Терапевта, невропатолога. Это нам плохо. Я в пятницу пошла записываться к участковой. Мне – по 60 талонов на человека. Как это можно обслужить 60 человек? За четыре часа? Мне дали на понедельник.

Я встретила своего врача, который ведет нас. И я говорю: скажите, я хочу к вам прийти, талончик взять. А через сколько дней я к вам попаду? Я говорю: через неделю? Он говорит: где-то так. Конечно, это очень плохо. Почему? Потому что уже это не к каким-то там специалистам, а к врачу, который ведет. Терапевт. Вот. Раньше никаких проблем.

У меня была очень тяжелая ситуация жизненная, связана с нейрохирургией. И в Могилевской больнице скорой медицинской помощи мне очень своевременно помогли, выявили заболевание. И своевременно отправили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. И там мне шикарно помогли.

У меня опыт только положительный. Я знаю, что наша медицина мне всегда поможет. И позвонила по телефону, получила номерок, обратилась. Бесплатно консультацию – пожалуйста. Люблю, уважаю, ценю и знаю, что всегда мне окажут помощь.

Если в государственную идти, то в целом там достаточно напряженная обстановка. А врачи как когда относятся. Некоторые хорошо, по-доброму. Некоторые так. А в основном я хожу в платную.